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士電攻AI伺服器液冷散熱器材 評估在美設重電廠

中央社／ 新竹19日電

士林電機今天表示，士電已打進AI伺服器液冷散熱系統設備用器材，持續供應CoWoS半導體先進封裝設備用器材，持續評估是否在美國設立重電廠

士電今天上午在新竹舉行股東會，通過每股配息新台幣3元，會後總經理謝漢章、執行副總經理董濟仁等高階主管接受媒體採訪。

董濟仁表示，士電積極布局人工智慧AI伺服器和CoWoS先進封裝製程設備所需自動化產品，包括AI伺服器液冷散熱系統設備用器材，正在北美市場進行認證，預計明年可貢獻業績，此外士電持續供應半導體先進封裝設備用器材。

展望今年和明年資本支出規劃，士電表示，到2025年持續擴充電力級和配電級變壓器產線，預估到明年總投資金額累計超過新台幣20億元。

董濟仁說明，預期明年第1季新竹湖口廠電力級變壓器產線可完成，明年第2季前半可投產，配電級變壓器擴產預估明年年底完工，屆時整體在變壓器產能可提升3成到4成幅度，湖口新廠廠房也可因應超高壓型變壓器產品製造。

談到是否規劃在美國設立重電廠，董濟仁表示，士電各事業群在北美、東南亞和台灣等產能規劃，會整合策略夥伴需求滾動式調整考量，持續評估是否在美國設立重電廠、維修中心、售服中心等方式，台廠包括士電在內，重電產品交期短是主要競爭優勢。

在東南亞布局，董濟仁分析，在泰國布局先以辦事處為主，電裝品已在泰國供貨，未來不排除擴大自動化和重電產品，主推綠能應用。

在越南市場，董濟仁表示，士電在南越地區設有重電廠，主要布局中小型配電級變壓器產品，菲律賓配電級變壓器由南越廠供應。

士電 布局 電廠

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