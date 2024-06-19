26家AI關鍵上下游廠商在這 侯友宜：驅動新北變AI基礎城
AI趨勢正熱，各縣市也積極爭取輝達來設廠。新北市長侯友宜指出，新北有26家AI上下游廠商，及製造資通訊核心產業，將驅動新北成為AI基礎城。經發局補充，短期會推動板橋、林口科技城為目標，讓相關產業進駐，也跨局處整合，推動國際人才整合，9月將辦媒合會對接廠商需求。
經發局長何怡明今以「1234智慧經發式．2024榮耀新北市」為主題，在市政會議進行專題報告。侯友宜表示，新北擁有超過30萬家企業的，更有26家包含鴻海、新漢、研揚、微星等AI上下游關鍵廠商，以及全台近1/4的製造、資通訊等核心產業群聚新北，以中和、新店為引擎，驅動新北成為AI基礎城。
何怡明表示，除關鍵企業投資新北形成產業群聚，市府短期將以推動板橋、林口科技城為目標，鏈結人工智慧及半導體產業相關的硬體研發製造、軟體應用研發與終端應用展示相關產業進駐。中長期目標則是持續推動新店寶高、汐止及整體開發區，以智慧科技為核心技術，打破空間限制，達跨產業、跨域協作的前瞻智慧發展。
經發局補充，新北有很多AI關鍵廠商，包含輝達上下游，鴻海、研揚等都在新北，短期發展重點會放在板橋跟林口，尤其林口國際AI+智慧園區，已有4家進駐廠商，有ASML、鉑珵環保科技、維麒科技、台灣聚合化學等，土地已點交給地主，經發局也持續辦理土地媒合和招商作業。
為達到留用人才的目標，經發局也已跨局處整合、鏈結北台24所大專院校，推動國際專才媒合，更有13所新北大專院校如淡江、輔仁等皆設有AI專業系所。
經發局說明，市府作為平台協助學生就業，提供高階AI技術人才對接廠商需求，因應趨勢，今年重要的是國際人才媒合，像越南、菲律賓、印尼等國來台的畢業生，希望畢業後能留台工作，台灣也面臨人力缺口問題，企業到國外設廠時，這些人有中文及母國語言優勢，9月將舉辦媒合會，協助畢業學生或拘留外國人士協助媒合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言