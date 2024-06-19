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26家AI關鍵上下游廠商在這 侯友宜：驅動新北變AI基礎城

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北板橋google園區。圖／新北市經發局提供
新北板橋google園區。圖／新北市經發局提供

AI趨勢正熱，各縣市也積極爭取輝達來設廠。新北市長侯友宜指出，新北有26家AI上下游廠商，及製造資通訊核心產業，將驅動新北成為AI基礎城。經發局補充，短期會推動板橋、林口科技城為目標，讓相關產業進駐，也跨局處整合，推動國際人才整合，9月將辦媒合會對接廠商需求。

經發局長何怡明今以「1234智慧經發式．2024榮耀新北市」為主題，在市政會議進行專題報告。侯友宜表示，新北擁有超過30萬家企業的，更有26家包含鴻海、新漢、研揚、微星等AI上下游關鍵廠商，以及全台近1/4的製造、資通訊等核心產業群聚新北，以中和、新店為引擎，驅動新北成為AI基礎城。

何怡明表示，除關鍵企業投資新北形成產業群聚，市府短期將以推動板橋、林口科技城為目標，鏈結人工智慧及半導體產業相關的硬體研發製造、軟體應用研發與終端應用展示相關產業進駐。中長期目標則是持續推動新店寶高、汐止及整體開發區，以智慧科技為核心技術，打破空間限制，達跨產業、跨域協作的前瞻智慧發展。

經發局補充，新北有很多AI關鍵廠商，包含輝達上下游，鴻海、研揚等都在新北，短期發展重點會放在板橋跟林口，尤其林口國際AI+智慧園區，已有4家進駐廠商，有ASML、鉑珵環保科技、維麒科技、台灣聚合化學等，土地已點交給地主，經發局也持續辦理土地媒合和招商作業。

為達到留用人才的目標，經發局也已跨局處整合、鏈結北台24所大專院校，推動國際專才媒合，更有13所新北大專院校如淡江、輔仁等皆設有AI專業系所。

經發局說明，市府作為平台協助學生就業，提供高階AI技術人才對接廠商需求，因應趨勢，今年重要的是國際人才媒合，像越南、菲律賓、印尼等國來台的畢業生，希望畢業後能留台工作，台灣也面臨人力缺口問題，企業到國外設廠時，這些人有中文及母國語言優勢，9月將舉辦媒合會，協助畢業學生或拘留外國人士協助媒合。

新北市長侯友宜指出，新北有26家AI上下游廠商，及製造資通訊核心產業，將驅動新北成為AI基礎城。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜指出，新北有26家AI上下游廠商，及製造資通訊核心產業，將驅動新北成為AI基礎城。記者江婉儀／攝影
新北林口國際AI+智慧園區已有4家進駐廠商，有ASML、鉑珵環保科技、維麒科技、台灣聚合化學等。圖／新北市經發局提供
新北林口國際AI+智慧園區已有4家進駐廠商，有ASML、鉑珵環保科技、維麒科技、台灣聚合化學等。圖／新北市經發局提供

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