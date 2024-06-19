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選股不選市 法人：挑 ETF 關注方法論

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣趨勢動能高股息指數 加權指數(資料來源：臺灣指數公司)
臺灣趨勢動能高股息指數 加權指數(資料來源：臺灣指數公司)

台積電（2330）積極發展CoWoS、SoIC及InFO，專業機構預估2022至2026年間，CoWoS產能年複合成長率將超過60%，2025年起即開始為超過25個客戶啟動產品設計、總案件超過150件，而台積電新設的封裝廠分別位於台中和嘉義，台中廠預計2025年量產CoWoS、嘉義廠則預計2026年量廠SoIC與InFO。

根據專業機構供應鏈訪查，近期台積電再度上修先進封裝產能規劃，主因為Nvidia及Amazon加單，約當比原定需求再增加20%~25%。整體而言，隨著「護國神山」台積電在全球半導體供應鏈的強勢地位，帶旺股價，以及輝達(Nvidia)執行長黃仁勳拉抬台灣AI供應鏈，AI讓台灣再次躍上國際舞台，加上國際運價飆高推升航運股走勢，台股加權指數頻頻突破創新，台股ETF表現也相當亮眼。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，儘管台股長期向上非常適合長期投資，然在短期大漲後建議「選股不選市」，即便是被動型ETF的投資也需要一套獨特且有效的方法論(Methodology)，以期能用更合理價格買到獲利與股利兼具的機會，以期提高投資勝率。

截至最新2024年5月底，加權指數在連日上漲後之當前本益比為23.45倍，高於2016年以來的10-21倍區間範圍。然而，訴求「強勢高息股」的野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944) ，其追蹤指數-臺灣趨勢動能高股息指數，透過獨特的動能與股利雙指標篩出具正向「趨勢動能」且具「高息」股，其本益比僅15倍，遠低於大盤；若考量獲利與股利性，臺灣趨勢動能高股息指數每股盈餘達4.30元，亦優於大盤的3.76元，且就股東權益回報相當數字表現亦較佳，無論是股東權益報酬率、亦或每股現金股利，其表現都比大盤更為出色，這尤其在相對大盤低配電子股的情況下更顯難得。

股價相對過去一年高點愈接近的股票，容易找出剛突破或即將突破箱型整理的股票，同時為避免「買貴」或「追逐飆股」，00944追蹤指數同時檢視「股利指標」，亦即如果股價已經過度飆漲可能使股利殖利率大幅下滑，「動能」與「股利」需同時名列前茅(得高分)才能入選成分股，打破傳統高股息ETF投資框架，開創新局，挖掘具長線漲升潛力的投資標的，發揮最大投資效益。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF (00944)每年5月的成分股檢視與調整於5月21日完成，根據臺灣指數公司資料顯示，其中共刪除24檔並新增24檔成分股，若歸納成分股的產業分布來看，新一批成分股屬於電子股比重為56.20%，相較於2月底數據69.36%有所下降；非電子比例來到41.75%，較2月底的30.64%增加，其中增幅主要來自金融保險、航運與水泥，新增貿易百貨與綠能環保，刪除文創、化學、橡膠等類股配置，如此配置可望受惠近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，抑或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材添火力，這些新興投資主題均是黑馬轉機股，題材加持未來後市可期，適合作為長期存股標的，現在是進場布局強勢高股息ETF能見度最佳的時刻。

高股息

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