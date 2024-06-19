南亞吳嘉昭：看到電子材料AI新機會 對下半年有信心

南亞今天舉行股東常會，董事長吳嘉昭表示去年公司營運狀況相當不好，但公司營收占比最高的電子材料，已看到AI人工智慧在內的多項新機會，對於今年下半年營運成長充滿信心。

吳嘉昭表示，5、6月是電子業的傳統淡季，但南亞大陸昆山廠的電子材料產線稼動率目前已達到85%，台灣也有7成以上，其中環氧樹脂、銅箔基板等稼動率已達滿載的高水準，他對於下半年成長充滿信心。

回顧去年表現，吳嘉昭指出，因為疫後庫存調整，消費性電子需求不振，加上美國對大陸科技技術管制趨嚴，南亞電子材料去年包括銷售量、價格都較2022年衰退。

吳嘉昭表示，南亞現在已看到幾個新的發展機會，包括從5G到6G等通信技術升級，會促進相關材料進一步發展；電動車和自動駕駛的快速發展，也會需要更耐高壓的材料；還有AI的大型語言模型（LLM）訓練，需要低損耗的材料支援；以及半導體先進封裝，需要線路更細、介電層更薄的新材料。

今天股東會一開場，吳嘉昭直呼去年是辛苦的1年，南亞去年營收新台幣2597億元，年減26.8%；稅後純益63.1億元，更比2022年大幅縮水80.3%，創下2012年以來的近11年獲利新低，也是公司上市以來第2低，換算每股純益0.8元。今天股東會通過每股派發現金股息0.7元，股利配發率達87.5%。

吳嘉昭說明，南亞旗下包括塑膠加工、化工、聚酯和電子材料等4大產品事業，其中化工、聚酯事業，皆因為大陸新增產能陸續開出，造成市場供給過剩，外溢到海外地區，價格競爭激烈。外加大陸房地產問題未解，以及通膨排擠服飾消費，需求面萎縮，營運相當辛苦。

不過吳嘉昭表示，公司產業布局廣，雖然短線碰到風浪，但經營基礎穩健，看好今年下半年會有好成績。

塑膠加工產品方面，南亞近年陸續跨入醫療、電子用材料、新能源車等新應用領域，並拓展高階產品及具潛力的新興市場，獲利穩定。加上電子材料現在占公司營收比重已將近一半，接下來看到許多新機會，吳嘉昭對於公司後勢成長充滿信心。