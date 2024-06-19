鴻海觸207.5元近17年高點 郭台銘持股市值增至3614億
台股今天盤中大漲逾300點再創盤中歷史新高，鴻海（2317）乘勝追擊，盤中觸207.5元，大漲逾4.5%，超越2007年12月底的204元，創2007年12月上旬以來波段高點。
若以郭台銘目前持股約17.42億股粗估，郭台銘持股市值超過新台幣3614億元。
鴻海本週迄今漲勢凌厲，主要受AI伺服器和蘋果（Apple）加入AI應用等題材激勵，股價在17日終場站上200元大關，達到鴻海創辦人郭台銘6年前的「郭董退休價」，今天盤中再創波段新高。
根據統計，鴻海早盤最多漲9元，貢獻大盤超過39點。鴻海本週迄今早盤高點股價漲幅近4.8%，上週漲幅逾11.5%。從3月11日迄今早盤高點，鴻海股價漲102.5元，漲幅超過97%，市值大增逾新台幣1.42兆元，總市值超過2.87兆元，穩居台股第2大。
鴻海集團看好AI伺服器業績成長，預估2025年AI伺服器營收目標超過新台幣1兆元，帶動明年整體營收有機會突破7兆元，這也代表有機會再創新高。
鴻海第1季AI伺服器占整體伺服器業績比重接近4成，今年AI伺服器營收成長預計超過40%目標不變，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比，也將超過4成。
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