訊連股東會／董座黃肇雄：軟體公司未來沒有 AI 就難有大成長
數位創意軟體商訊連（5203）董事長黃肇雄19日指出，AI現在已經不只是一個功能，而是能幫助使用者達成「從無到有」的技術，這是接下來將要發生的事情，事實上好玩的年代已經過去了，AI的市場將會有更激烈的競爭，而訊連未來將不斷優化自身的AI技術、並不斷強化團隊的競爭優勢，他坦言，軟體公司未來如果沒有AI的話，就比較難有大的成長，因此「AI」在未來絕對是關鍵。
黃肇雄指出，訊連去年表現僅繳出年增10.3%，主要是受到光碟機的負成長所拖累，而公司將會痛定思痛將產品朝更好的方向發展；而面對AI人工智慧的浪潮他表示，AI以後不會只是一個功能，而將會是整合進產品當中，他坦言，未來我們可能不會特別感受到AI的存在，但不知不覺就已經在產品中使用到與AI有關的功能了。
黃肇雄坦言，生成式AI有一個需要小心的事情，就是當使用者在搜尋時，下了什麼關鍵字才能避免生成不該生成的內容，其中包括裸露的照片等都是需要避免的，事實上我們已經跟某間雲端大廠合作、購買他們的產品使用權，藉由他們的產品來確實避免這方面的問題產生。
訊連日前在台北國際電腦展中，透過與美超微（SuperMicro），共同展示AI與系統整合解決方案，獲得不小的聲量，而訊連日前也公告5月營收1.78億元，月增1.73%，年增26.53%，創近六年五個月新高；累計前5月合併營收8.45億元，年增17.05%，繳出相當出色的營收表現。黃肇雄強調，AI在2025、2026會有更大的成長，訊連也將乘著這個趨勢，將其轉化為在產品上的優勢，產生更大的成長。
黃肇雄補充，去年底公司為長久經營、治理，安排了經理人接班計畫，目前已經有2位共同總經理，像是COO的角色，而自己本來是董事長兼執行長兼總經理，但現在就是將總經理室之職分散，而現在依然還是董事長兼執行長，只是未來可以更專注於產品、技術的領域。
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