網家股東會／營收月月減...董座詹宏志：擴張不是最好方法
網路家庭集團（8044）19日舉行股東會，網家去年虧了半個股本，今年以來每月業績呈現年減，僅5月與去年同期持平。不過董事長詹宏志不改樂觀，他坦言過去這一年沒什麼好說，因為2022年上任的新團隊要把過去的舊系統打掉，去年是辛苦的一年，今年「把下水道工程做好再說」，不急著擴張。他解釋，現在大家看到營業上有一部分收縮，不過團隊希望把收益和成本結構找出來，「擴張不是最好的方法」，努力讓做得好的子公司擴張，母公司改善體質。
他表示，去年有A7的林口新倉交付，有折舊和租金的成本壓力，但今年逐步改好，會占整體六成出貨。
他也表示，雖然營收減少，但今年第1季的虧損大幅的縮小，去年平均每季虧損超過1.5億元，今年第1季稅前虧損降到300萬元左右。主要是對成本的細節控制有達到成果，其次是前年起調整子公司，處理了短期內無貢獻的子公司， 支持有獲利能力子公司。成本的進一步收斂和子公司獲利貢獻 ，是讓今年第1季虧損大減的原因。
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