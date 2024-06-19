詹宏志：網家市場價值被低估 倉庫負擔今年減輕

電商集團PChome網路家庭今天召開股東常會，董事長詹宏志說，成本收斂和子公司獲利貢獻，是網家今年第1季虧損大幅減少的主因，今年第2季和第3季大致延續相近基調，且隨著新倉庫使用率提高，倉庫相關營運負擔今年會減輕。

他認為，網家的市場價值有點被低估，團隊努力把公司改造到市場可以認同、可以接受的程度，價值自然會呈現。

詹宏志指出，網家2023年虧損，「某種程度我也有心理準備」，網家在2022年8月底重組團隊，意味著對過去所做的事、犯的錯誤、要面對的市場變化做出回應。

他說，去年新的工作團隊要面對很多處境，其中之一是技術、消費者環境都有變化，網家是台灣最早做電商的公司，引以為傲，但歷史包袱比較重，原本系統是一點一滴自行建造，與後來的工作環境已經不相符。去年團隊非常苦，把過去網家做的東西重新修正，像看不到光亮之處，但卻是提升競爭力的最重要條件。

詹宏志坦言，網家虧損原因不只是環境變化，網家投資的自動化倉庫去年陸續交付及認列折舊，是比較重的負擔。新倉庫運作調整過程中，舊的倉庫還在，是雙重負擔，隨著新倉庫使用率提高，今年情況會好一些。

另一個原因與3C產品銷售疲弱有關，詹宏志解釋，疫情期間3C產品賣得好，很多人添購需求都滿足了，去年3C產品的電腦、手機類是表現相對比較不好的一年，網家對3C產品依賴比較重，倍感壓力。

詹宏志說，今年第1季網家虧損大幅縮小，稅前虧損降到約300萬元，一部分是因為對成本細節的控制，一點一滴達到成果；另一個原因是2022年開始陸續調整子公司，短期內無法有較好獲利貢獻的子公司都處理掉，讓獲利能力較好的子公司繼續發展。

他表示，現在網家在市場上的價值，「就我來看有點相對被低估了」，當然低估是正常的，市場總有對公司的想像和態度，「去想其他花樣是沒有用處的，還是回頭把自己公司改造到大家可以認同、可以接受，價值自然會呈現。」

詹宏志指出，網家過去一年這麼苦的狀況下，團隊非常努力，在這樣相對比較不好的氣氛，還有很多市場謠言，團隊一點都沒有鬆懈，一點一滴進步。例如2、3年前網家對App的重視程度和消費者溝通能力都蠻弱，這段時間以來，網家重心已經全部轉到App，在App Store評分獲得4.8分，顯示使用者已經完全認同網家的App。

詹宏志說，今天早上出門前聽到好消息，昨天6月18日是網家銷售節慶之一，相較去年同一天有「非常強勁的雙位數成長」，讓他感覺到努力有收穫。

詹宏志表示，網家過去這一年幾乎沒說話，因為沒有什麼話好說，把所有工作做好再說。網家在調整細節的過程當中，不急著擴張，這一年以來營業有部分收縮，這是因為網家希望優化整個收益和成本結構，這個時間擴張不是最好方法，同時網家努力支持正在發展中的子公司。

網家營業報告書指出，2023年上半年疫情過後，消費者回歸常態實體消費與生活型態，加上電子消費產品在疫情過後呈現飽和，影響整體電商產業成長動能，網家2023年合併營收達新台幣411億元，年減10.91%；稅後淨損5.28億元，每股虧損5.01元。