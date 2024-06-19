暑期實習不愛科技業？台積電排第四 實習夢幻企業是這三家

yes123求職網「暑期工讀與實習計畫調查」顯示，三成八企業今年有實習職缺，而學生除了「短期打工」外，不少學生更尋求「企業實習」的機會，48%有暑期實習計畫，實習夢幻單位前三名分別是長榮、高鐵、華航。

針對今年7月、8月暑假期間，合計共38.4%的企業透露，有「實習生計畫」比率高於去年的36.4%；不過也分成：24.8%是「有計畫，但屬於無薪學習」；13.6%是「有計畫，且屬於有薪學習」。

至於學生方面，暑期雖然是打工賺學費的好機會，但也有學生想爭取企業實習機會，以利未來就業。雖然有的只是為了學分，或者屬於建教合作，但仍有人想要提前體驗職場。

根據yes123求職網的調查顯示，四成八(47.7%)的大學生表示，今年「有計畫」參加暑期實習，略高於去年的46.6%；而且平均期盼獲得16565元的實習津貼。

調查也發現，對於「暑期實習」這件事情，覺得企業是否需要「支付薪酬」給學生，結果顯示：有69.2%的大學生認為，「需要支付薪酬」；以及20.4%認為「若有算學分，就無需支付薪酬」；還有10.4%認為「不論有無算學分，都無需支付薪酬」。

同樣身為大學生，自己心中的「夢幻暑期實習企業」，在可複選狀況下，主要依序有：「長榮集團」(34%)、「台灣高鐵」(33.3%)、「中華航空」(32.3%)，以及「台積電」(30.7%)、「華碩」(29.6%)。其中「長榮集團」，更是取得「排行榜冠軍」的三連霸！

其他的「夢幻暑假實習單位」，又分別是：「鴻海」(28.5%)、「中華電信」(27.4%)、「星宇航空」(26%)，以及「聯發科」(25.1%)、「新光三越」(23.8%)。