環球晶下半年營運將優於上半年 法人估全年 EPS 35.5元

環球晶（6488）看好下半年營運將優於上半年，但由於客戶需求比預期緩，2024年成長幅度低於預期，看好2025年在客戶庫次去化完畢及需求回升中，市場法人預估，今年每股稅後純益（EPS）35.5元。

分析師表示，在環球晶的毛利率方面，主要影響因素有閒置產能成本、折舊和電費，目前公司正處於營收周期的低谷，閒置產能成本增加對毛利率影響較大，預期隨著需求回溫，影響將相應減弱，且隨著先進製程產品佔比增加，預期在完成擴產計劃後，價格和獲利將會顯著提升。

展望後市，環球晶認為今年半導體產值年增約13%，將超過6,000億美元，但對矽晶圓出貨相對保守，主要有兩個原因包括客戶手中還有存貨；不確定性因素仍在，包括匯率、運輸等，客戶希望把庫存維持低水位，等有需求再拉貨，也期待後續新產能出來，為下半年營收成長幅度較預期小的主因。

不過，明年營運將有顯著成長，主要受惠大環境轉佳如聯準會降息、各大經濟體重新討論電動車政策、需求復甦以及AI帶來的換機潮，尤其現階段HBM3e需要堆疊12層，再加上一片Base die，都推升矽晶圓用量增加，先進封裝製程用量也比平常多，有助12吋拋光片需求增加，預估今年EPS約35.5元。