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台積電衝962元新高 今年市值增逾9.5兆元

中央社／ 新竹19日電

台積電再創新天價，盤中達962元，市值攀高至新台幣24.94兆元。台積電今年來股價大漲369元，市值激增約9.57兆元。

人工智慧（AI）應用百花齊放，潛在商機備受矚目，市場看好AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）及晶圓代工龍頭台積電將是這波AI熱潮下最大受惠者。

輝達與台積電在市場資金追逐下，股價、市值不斷創高，輝達在股票分拆後，股價延續強勁走勢，18日收在135.58美元，市值達3.33兆美元，超越蘋果（Apple）及微軟（Microsoft），一舉登上全球第1。

台積電美國存託憑證（ADR）盤中最高達184.86美元，續創新高，終場收在179.69美元，上揚2.45美元。台積電今天股價同步走高，盤中達962元，市值達24.94兆元，今年來股價大漲369元，市值增加9.57兆元。

蘋果（Apple）投入人工智慧（AI）發展，外資看好蘋果主要晶片代工廠台積電營運可望直接受惠，此外，台積電漲價也將帶動獲利提升。

AI 台積電

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