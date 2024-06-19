台積電衝962元新高 今年市值增逾9.5兆元

台積電一舉一動動見觀瞻，就連繳多少稅都會被外界拿放大鏡檢視。5月報稅季剛結束，財政部依例揭露營利事業所得稅申報統計，但第一高的「繳稅王」5月金額不到1000億元，外界推測是申請了「台版晶片法」的租稅優惠，竟引發台積電罕見跳出來說明繳稅沒有減少。 更意外的是，經濟部自曝首批有4家半導體廠申請，並適用產創條例10-2的「台版晶片法案」租稅優惠，外界認為聯發科有機會適用，卻讓聯發科陰錯陽差「對號入座」澄清未受惠租稅優惠，這背後到底有什麼意涵？

2024-06-19 10:00