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府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

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亞灣打造AIoT研發中心

聯合報／ 記者潘奕言吳淑玲鄭國樑／連線報導

達執行長黃仁勳訪台帶來AI熱潮，各地搶進AI運用。高雄將把AI技術用於捷運客服、道路即時交通號誌，建構智慧道路數位化資料庫；台南則在沙崙智慧綠能科學城設置智慧杆，運用AI監測車流與交通；桃園啟動資訊力聯盟，將AI運用於高中教育。

另外，思科啟動「台灣數位加速計畫3.0」，昨天與高雄市經發局、高雄港務公司簽署合作備忘錄，由思科與晉泰科技等20多家生態系廠商進駐亞灣設立AIoT永續創新研發中心，將高雄港打造為國際級智慧港灣。

高雄愛吠的狗研發AI人工智慧客服，結合ChatGPT生成式語言模型技術提供無人化虛擬客服，運用在高捷客服。

台南沙崙智慧綠能科學城與伊藤忠商事及智邦科技合作，在科學城建置多處智慧杆，其中9支配備邊緣運算模組，具備空品偵測、車流監測、交通資訊看板、公共WIFI等功能。

桃園市府於昨天宣布啟動資訊力聯盟，市長張善政希望微軟提供適合高中生AI資訊教材，為迎接AI時代，也為高中生導入AI觀念課程，讓高中生了解怎麼樣規畫興趣、學科專長課程。

客服 桃園 高雄港

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