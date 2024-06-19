CPO省功耗降成本…新顯學

鴻海（2317）股價在外資連續五天買超的強力拉抬下，周一（17日）終場小升2元，正好收在200元大關，不僅實現了整整八年前創辦人郭台銘公開宣示，股價不到200元不退休的說法，也意味鴻海的AI題材已獲得外資的行動背書。

2024-06-19 06:14