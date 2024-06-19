CPO省功耗降成本…新顯學
光通訊應用火熱，業界分析，生成式AI誕生，AI伺服器在AI模型訓練階段，須在資料中心內部進行大量運算，透過共同封裝光學元件（CPO）能節省約30%功耗、 降低成本40%，並提升資料傳輸密度，節省資料中心內部空間，讓CPO技術廣受各界關注。
隨著AI應用掀起巨量資料傳輸需求，矽光子及CPO成為業界新顯學，國內外科技大廠紛紛搶進相關市場，瞄準以矽光子為製程基礎的超高速運算晶片商機。
為提高大量資料傳輸速度與效率，台積電（2330）、英特爾、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通、日月光（3711）、聯發科（2454）等，都看準矽光子趨勢，從半導體IC設計、晶圓製造至封裝端，各大廠均積極投資開發相關技術，鴻海也透過旗下封測廠訊芯-KY（6451）搶進，並由台積電前共同營運長蔣尚義掌舵，操盤訊芯相關布局。
在各大科技廠相繼投入下，研調機構Light Counting預估，2022至2027年CPO技術年複合成長率（CAGR）將達19%，並將於2027年成為市場主流。
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