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英特爾攻光通訊兩岸押寶 衝刺矽光子與CPO商機

經濟日報／ 記者林宸誼鐘惠玲陳昱翔林薏茹／綜合報導
英特爾強攻光通訊，兩岸押寶，台灣方面攜手磊晶廠聯亞，近期再新增投資紅鏈指標廠立訊精密旗下東莞立訊技術。（路透）
英特爾強攻光通訊，兩岸押寶，台灣方面攜手磊晶廠聯亞，近期再新增投資紅鏈指標廠立訊精密旗下東莞立訊技術。（路透）

英特爾強攻光通訊，兩岸押寶，台灣方面攜手磊晶廠聯亞（3081），近期再新增投資紅鏈指標廠立訊精密旗下東莞立訊技術，結合兩岸光通訊廠，衝刺當紅的矽光子與共同封裝光學元件（CPO）商機。

一般預料，英特爾將串聯聯亞與東莞立訊技術能量，擴大AI與資料中心相關布局，由英特爾統籌，聯亞因處於產業最上游端，受惠大，也是攸關英特爾在矽光子與CPO發展的關鍵台廠。

因應資料傳輸量愈來愈大，光通訊成為業界顯學。英特爾被譽為「矽光先行者」，已開發矽光子超過30年，從400G開始就推矽光子技術，其矽光子平台從2016年發展以來，已出貨超過800萬顆光子積體電路（PIC），及320萬個以上內建晶載整合雷射的插拔式光纖收發器模組，並獲不少超大規模雲端服務供應商採用。

英特爾兩岸押寶光通訊廠
英特爾兩岸押寶光通訊廠

中新經緯報導，知情人士證實，英特爾擴大光通訊能量，入股立訊集團旗下東莞立訊技術，並透露本次雙方合作主要是在通訊與數據中心等面向，未來立訊精密的產品將與英特爾晶片相互整合，如從初期的產品開發階段，就展開深度合作。

台廠供應鏈中，IC通路商益登為立訊技術授權代理商，立訊技術挾英特爾資源挹注，可望加速推進矽光子領域腳步，益登有機會成為受惠者之一。

企查查App顯示，東莞立訊技術成立於2017年，近日發生工商變更，股東新增英特爾，持股比率3%，躍居第三大股東。註冊資本由人民幣5.7億元（約新台幣25億元）增至約人民幣5.8億元（約新台幣25.5億元），惟相關資訊並未揭露英特爾實際投資金額。目前立訊精密持有東莞立訊技術89.2%股權。

中國證券報報導，天眼查顯示，東莞立訊技術主要從事通訊設備製造與銷售，以及光通訊設備製造與銷售、電子元器件製造等。

英特爾並押寶台廠，選擇聯亞為合作夥伴，雙方合作多年、關係密切。聯亞主要負責供應關鍵矽光上游材料磊晶及相關元件，協助英特爾推展「矽光計畫」。

據悉，聯亞目前已投入許多研發資源在矽光領域，搶搭AI伺服器商機，而英特爾的矽光子技術也必須要透過良好的磊晶材料才能發揮，因此從源頭到終端，雙方均緊密合作，相互搭配，達到資源整合效益最大化。

聯亞美系矽光客戶今年出貨金額持續增長，並創歷史新高，但該客戶下單的800G矽光產品將在今年升級為1.6T規格，因此預估5、6月將進入產品轉換期，第3季起出貨動能將開始轉強。

伴隨立訊集團加入與英特爾攜手揮軍光通訊領域，為兩岸光通訊產業帶來新氣象，業界高度關注後續發展。

立訊 聯亞 英特爾

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