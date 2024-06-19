快訊

府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

資策會董座 黃仲銘出任

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

資策會昨（18）日召開第15屆第一次臨時全體董事暨監察人聯席會議，會中通過由黃仲銘擔任資策會董事長。由於黃仲銘曾任體感設備大廠前智崴資訊科技董事長，使這項人事案受到外界關注。

資策會去年召開第15屆第一次全體董事暨監察人聯席會議，通過李世光續任董座，任期原定到2026年，昨天召開臨時全體董事暨監察人聯席會議，通過由黃仲銘出任董座。

黃仲銘是中興大學機械工程系畢業，取得美國密蘇里大學工程管理碩士與博士學位，曾任智崴董事長、行政院政務顧問、台南市政府市政顧問、長榮大學國際企管學系系主任、長榮大學經營管理研究所所長、自來水公司監察人、港都科技三三會會長、高雄港都上市櫃企業家協會會長、鏵友益科技董事等。

黃仲銘59歲，與賴清德總統是30年好友，去年總統選戰前擔任「信賴台灣之友會」台南分會長。黃仲銘2001年與智崴董事長歐陽志宏共同成立智崴，由黃仲銘出任董座，歐陽志宏為總經理。早期智崴以做網頁、手機軟體為主，如承製文建會「2050年台灣願景」3D虛擬實境網站，或與大廠神達、微星、聯發科等業務合作。

智崴2008年與義大遊樂世界簽約，切入飛行劇院市場，從軟體業者逐步轉型至解決方案供應商，2012年掛牌上櫃。

資策會主要任務為整合智庫、人培與資通訊技術研發及推動。董事長任期三年，李世光曾任經濟部長，目前仍擔任工研院董事長。

智崴 董事長 資策會

延伸閱讀

左擁AI概念、右抱自動駕駛供應鏈 綠能及電動車ETF擁長線題材

銀髮居住正義／新商業模式 尚未發展成熟

只給單機版…台北捷運被控重製供各站用 北檢查無侵權

北捷公司被控重製權限管理系統侵權 北檢不起訴

相關新聞

郭台銘可退休了！鴻海股價「站上200元」實現8年前願景⋯可能上300元？劉揚偉這麼說

鴻海（2317）股價在外資連續五天買超的強力拉抬下，周一（17日）終場小升2元，正好收在200元大關，不僅實現了整整八年前創辦人郭台銘公開宣示，股價不到200元不退休的說法，也意味鴻海的AI題材已獲得外資的行動背書。

亞灣打造AIoT研發中心

達執行長黃仁勳訪台帶來AI熱潮，各地搶進AI運用。高雄將把AI技術用於捷運客服、道路即時交通號誌，建構智慧道路數位化資料...

外商搶才挑戰 「台積是黑洞」

德國的光學技術大廠先驅蔡司（ZEISS）在台首座創新中心昨天落成，地點就選在新竹科學園區。蔡司透露，進駐竹科的最大挑戰，...

林之晨：電信未來兩大一中

台灣大哥大去年底合併台灣之星，經過半年的整併之後，合併綜效逐步浮現；台灣大總經理林之晨昨天指出，按照目前電信三雄的營收來...

英特爾攻光通訊兩岸押寶 衝刺矽光子與CPO商機

英特爾強攻光通訊，兩岸押寶，台灣方面攜手磊晶廠聯亞，近期再新增投資紅鏈指標廠立訊精密旗下東莞立訊技術，結合兩岸光通訊廠，...

CPO省功耗降成本…新顯學

光通訊應用火熱，業界分析，生成式AI誕生，AI伺服器在AI模型訓練階段，須在資料中心內部進行大量運算，透過共同封裝光學元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。