資策會董座 黃仲銘出任

資策會昨（18）日召開第15屆第一次臨時全體董事暨監察人聯席會議，會中通過由黃仲銘擔任資策會董事長。由於黃仲銘曾任體感設備大廠前智崴資訊科技董事長，使這項人事案受到外界關注。

資策會去年召開第15屆第一次全體董事暨監察人聯席會議，通過李世光續任董座，任期原定到2026年，昨天召開臨時全體董事暨監察人聯席會議，通過由黃仲銘出任董座。

黃仲銘是中興大學機械工程系畢業，取得美國密蘇里大學工程管理碩士與博士學位，曾任智崴董事長、行政院政務顧問、台南市政府市政顧問、長榮大學國際企管學系系主任、長榮大學經營管理研究所所長、自來水公司監察人、港都科技三三會會長、高雄港都上市櫃企業家協會會長、鏵友益科技董事等。

黃仲銘59歲，與賴清德總統是30年好友，去年總統選戰前擔任「信賴台灣之友會」台南分會長。黃仲銘2001年與智崴董事長歐陽志宏共同成立智崴，由黃仲銘出任董座，歐陽志宏為總經理。早期智崴以做網頁、手機軟體為主，如承製文建會「2050年台灣願景」3D虛擬實境網站，或與大廠神達、微星、聯發科等業務合作。

智崴2008年與義大遊樂世界簽約，切入飛行劇院市場，從軟體業者逐步轉型至解決方案供應商，2012年掛牌上櫃。

資策會主要任務為整合智庫、人培與資通訊技術研發及推動。董事長任期三年，李世光曾任經濟部長，目前仍擔任工研院董事長。