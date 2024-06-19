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台灣大培育小金雞 多路並進
台灣大哥大（3045）除受惠整併台灣之星帶進營收、獲利效益，總經理林之晨指出，將持續衝刺科技事業營收，除momo購物外，積極培養新的科技小金雞，包含將擴大與輝達合作，從現在的雲端遊戲跨向企業端合作，都有不錯的潛力。
林之晨強調，未來要在千萬用戶基礎上建立更大平台，發展「Telco+Tech」業務，以電信賦能科技，以科技賦能電信，持續挹注未來五至十年的成長動能，擴大區域級科技電信集團規模。
momo富邦媒貢獻台灣大營收最高來到六成，目前也超過五成，成為台灣大旗下最大的科技金雞，林之晨說：「未來要有第二隻及第三隻小金雞，如果沒有的話，我就不及格了。」
林之晨指出，遊戲表現亮眼，共享車位USPACE及影視音樂（KKBOX）等都是未來極具潛力的金雞。
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