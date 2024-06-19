台灣大：整併效益提前顯現

台灣大哥大（3045）昨（18）日宣布，合併台灣之星後，綜效提前顯現，網路整併進度提前四個月，台灣之星業務相關財務已轉為獲利，總經理林之晨表示，電信業的明天是「兩大一中」，後天要比拚科技事業，而台灣大的科技事業布局領先，加上整併台灣之星效益，未來獲利飛輪將光速前進。

台灣電信產業兩大合併案去年底完成，電信產業重返三雄時代，林之晨分析台灣電信格局，他認為，昨天是「一大兩中」，今天是「三分天下」，但明天恐怕是「兩大一中」，未來有兩家電信業者年營收規模達2,000億元（中華電信年營收已突破2,000億元，台灣大估今年破2,000億元），與一家不到千億元規模。

林之晨談話重點

至於電信業的後天，林之晨認為，轉型進度非常關鍵，在科技事業年營收方面，台灣大在科技（以momo購物為主）貢獻營收已領先同業來到千億元水準。為衝刺明天、布局後天，2024年至2025年將加速實現合併綜效，展現強勁的財務成長動能，積極推動創新與整合，確保在市場競爭中持續領先。

台灣大財務長暨發言人張家麒指出，合併台灣之星後，網路整併進度超前，經濟規模效益顯現，今年前五月電信營業利益超過50億元，遠高於去年的44億元，原台灣之星的虧損也沒有拖累業績，已轉虧為盈，並增強整體盈利能力，預期今年底網路整併完成，綜效將反映在獲利表現，預計2025年獲利將加速成長。

台灣大技術長兼法規長揭朝華表示，原規劃9,300座基地台整合作業，進度超前四個月，利用智慧化分析及優化網路品質，提升30%網路涵蓋，原台灣之星用戶4G、5G速率分別提升近30%及70%，同時樽節電路費用、租金及電力等費用。

台灣大受惠於獨門方案，也推升5G用戶數及推進台灣之星用戶升轉。台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，透過「King of Mobile 計畫」、「OP響樂生活」、「好速成双」、「mo幣多」四大獨門策略，5G用戶數年成長超過七成，月租999元以上高資費用戶成長逾二成，台灣之星升轉資費也倍數成長。

林之晨強調，台灣大以千萬用戶為核心，透過優化網路服務及擴大科技電信事業發展，推出多元獨門方案；提升用戶ARPU及降低用戶流失率；實現整併與財務效益，自由現金流持續增長，加速獲利飛輪光速前進。