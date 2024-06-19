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環球晶海外布局傳喜訊 義大利擴產獲補助

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）海外布局傳喜訊，昨（18）日宣布義大利子公司MEMC S.p.A.的擴產計畫，已獲得義大利政府上億歐元潛在補助。環球晶董事長徐秀蘭說，後續期待在美國德州新廠方面，也可很快有補助相關好消息。

徐秀蘭表示，環球晶在義大利的擴產計畫，第一期投資約4.2億歐元，將建立當地第一家先進12吋矽晶圓廠，可在地化供應，上述來自義大利政府的1.03億歐元潛在補助，等於約占其投資金額的二成多。目前該公司在歐洲的市占率是第一，約超過三成。

至於美國德州新廠，環球晶投資約22億美元，相關晶片法案補助還在最後細節討論階段，徐秀蘭說，目前的方向看來偏正面。

環球晶的義大利新廠預計明年下半可量產，今年第3季開始送樣，明年上半逐漸小量生產。至於美國德州新廠，則預計於今年第4季開始送樣，預期2025年可逐漸增加供貨。

環球晶指出，上述義大利這項1.03億歐元潛在補助，可支持歐盟執委會的「歐洲共同利益重要計畫之微電子和通訊技術法案」（IPCEI-ME／CT），以推動歐盟整體價值鏈微電子和通訊技術的研發、創新及產業布局。環球晶提到，繼歐盟執委會旗下競爭總署核准MEMC S.p.A.擴廠案後，義大利企業暨義大利製造部再度釋出法案，向前述子公司提供這筆研發補助。

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環球晶義大利擴產計畫 獲歐盟執委會和義國政府1.03億歐元補助

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