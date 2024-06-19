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玉晶光VR營收占比上看三成

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

玉晶光（3406）近年持續耕耘手機鏡頭業務之外，在VR／AR應用布局甚深，陸續切入索尼、Meta及蘋果等供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等，相關業務扶搖直上。

玉晶光總經理郭英理昨（18）日表示，今年VR相關應用營收占比將達兩至三成，成為營運另一支柱。

外電報導，蘋果在6月舉行全球開發者大會（WWDC）之後，將在美國以外市場開賣VR頭盔裝置Vision Pro，外界看好，隨Vision Pro本月底將在全球開賣，玉晶光下半年營運添動能。

郭英理表示，在手機以外，也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡（Smart Glasses）。

他表示，智慧眼鏡銷售有望藉AI提升、進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展，去年起已供應智慧眼鏡產品，預估今年出貨量較去年增加四倍；AI領域則看好機器人帶動鏡頭需求，看好產業未來成長性。

玉晶光董事長陳天慶表示，未來AI應用在機器人、視覺辨識就需要鏡頭，就像電動車特斯拉（Tesla）也是靠鏡頭做視覺辨識，車子的鏡頭愈裝愈多，機器人也帶動鏡頭需求提升，未來手機鏡頭會跟AI結合，鏡頭拍攝後以AI提供語言辨識、翻譯等功能。

他看好，今年第3季相關VR出貨升溫，不過主要以中低階產品為主，整體VR的量能與去年相當，估計占全年營收占比兩至三成。

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