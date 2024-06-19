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玉晶光搶i16鏡頭訂單 董座陳天慶強調今年爭取數量比往年多

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
玉晶光董事長陳天慶。 聯合報系資料庫
玉晶光董事長陳天慶。 聯合報系資料庫

蘋果iPhone 16新機問世前夕，新一波鏡頭搶單戰開打，玉晶光（3406）董事長陳天慶昨（18）日喊話，今年爭取鏡頭數增加，產能已滿載，全年營運持續成長，再拚新高。大立光（3008）與玉晶光是蘋果兩大鏡頭供應商，以大立光奪單比重最高，陳天慶喊話訂單增加，業界解讀玉晶光今年將分食大立光份額。

陳天慶表示，第3季為全年營運高峰，今年下半年爭取新機的鏡頭數「比往年多」，目前產能已達滿載，看好第3季營運和去年同期相當，第4季營運優於去年同期，力拚今年營運比去年好。

玉晶光昨天召開股東會，針對最新營運展望，陳天慶釋出以上看法。雖然陳天慶並未提及單一客戶訂單，不過，法人點名，玉晶光為高含金量的蘋概股，與大立光並列為iPhone鏡頭主力供應商，第3季隨iPhone 16新機拉貨帶動，加上今年新增潛望式鏡頭訂單，今年營收將再創新高，全年獲利有機會連六年賺逾兩個股本。玉晶光昨天股價開高走低，終場翻紅，收630元，上漲2元，外資連五日買超。

玉晶光股東會要點
玉晶光股東會要點

針對今年下半年新機出貨進展，陳天慶表示，目前已感受到新機開始拉貨，潛望式鏡頭仍認證中，他看好今年相關訂單展望；另一方面，今年新機爭取的鏡頭數也比往年多，舊機種量能也增加，今年營運全年高峰落於第3季，估計今年第3季營運與去年同期相當，第4季營運則會比去年同期好。

外界解讀，陳天慶口中的「潛望式鏡頭」，意指iPhone 16新機將潛望式鏡頭下放至其他機種，他對今年相關訂單樂觀說法，意謂與大立光分食潛望式鏡頭訂單。法人估計，玉晶光去年第3季因VR新機出貨放量，單季營收衝88.5億元新高，今年第3季至少有望追平新高表現。

玉晶光總經理郭英理表示，目前產能處於滿載，但效率可以再進步，今年資本支出仍將持續汰舊換新設備，並加強自動化，加強良率及效率。目前玉晶光已公告的資本支出為21.5億元，去年全年為51.32億元。


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