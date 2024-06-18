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連鎖藥局諾貝兒經營權易主 佳世達楊宏培出任新董座

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
國內前三大連鎖藥局諾貝兒公告，公司董事會全面改選，推選新任董事長由佳世達集團、明基三豐醫療器材副董事長楊宏培出任。記者謝柏宏／攝影
國內前三大連鎖藥局諾貝兒公告，公司董事會全面改選，推選新任董事長由佳世達集團、明基三豐醫療器材副董事長楊宏培出任。記者謝柏宏／攝影

國內前三大連鎖藥局諾貝兒（6844）18日晚間公告，公司董事會全面改選，推選新任董事長佳世達集團、明基三豐醫療器材副董事長楊宏培出任。

諾貝兒18日召開股東會，通過多項決議並進行監事選舉，共選出六名董事及三名獨董，六名董事名單包括張振興、許王伸、楊宏培（佳世達科技股份有限公司代表人）、許耀鴻、沈勝龍（佳世達科技股份有限公司代表人）、吳華宗；獨董包括黃保林、曾季國、黃寶徹。

諾貝兒並在隨後召開新一屆董事會中，推舉楊宏培出任諾貝兒新任董事長，楊宏培目前也是佳世達醫療事業群共同總經理。

佳世達去年4月21日公告，為強化醫療零售通路市場布局，掌握樂齡市場先機，董事會決議參與認購諾貝兒私募普通股，同時進行公開收購，合計斥資18億元，取得股權28.54%，佳世達指出，藉此投資，雙方資源互補，共同拓展醫療零售通路市場版圖。

諾貝兒今年3月掛牌上櫃時，曾經宣示旗下丁丁藥局將擴大銀髮商機布局，並要透過開啟加盟與併購等方式來展店，今年店數目標要由92家成長至100家以上。

佳世達 董事長 醫療器材

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