連鎖藥局諾貝兒經營權易主 佳世達楊宏培出任新董座

全球智慧車規模持續擴張，成為各產業發展的主戰場，座艙智慧化更是未來車廠的致勝關鍵。AI與物聯網（IoT）成熟，加速智慧座艙朝第三空間發展，車用顯示器朝大尺寸發展外，也拓展出更多元豐富的人機互動應用，如看電影、線上購物、視訊通話等附加服務價值。

2024-06-18 18:16