外商看台灣 蔡司：人才是最大的挑戰

首次進駐竹科設立創新中心的德商蔡司公司，今日吐露進竹科最大的挑戰就是要和台積電和已相繼宣布在台灣設立研發中心的輝達、超微及艾司摩爾搶人才，尤其碰到台積電，這家公司半導體主管以「台積電是台灣人才黑洞」形容其巨大，也讓他們在對外爭才遭遇很大的挑戰。

儘管這是無法逃避的問題，蔡司選擇進駐竹科除了貼近大客戶台積電，另一個考量也是有利提升公司能見度，利於招攬各方好手加入。

蔡司台灣光罩解決方案副總經理范雅亮自嘲說，原本他在艾司摩爾及日本TEL任職，幾年轉任德國蔡司負責半導體業務後，當他介紹他的新工作時，很多很訝異說：「你不是賣半導體設備嗎？怎麼跑去賣眼鏡片了！」很多人就是有這樣的誤解。

根據蔡司提供的資料，蔡司創立於1846年，總部設立在德國西南部的奧伯科亨市（Oberkochen），全球超過42,000名員工，並在50多個國家設立分公司。

蔡司集團是世界光學和光電學技術的領先企業，是光學領域的先驅，百年多來致力於技術創新、追求極致精確及最高品質，始終秉持著「Seeing beyond－突破眼界 超越極限」企業文化。2018年起深耕台灣市場，導入視力保健與光學消費品、醫療技術、半導體解決方案、顯微鏡解決方案與工業量測解決方案等事業體，提供高品質產品、服務與技術給台灣企業及民眾，深耕台灣市場。