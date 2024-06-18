光學龍頭蔡司插旗竹科 在台首座創新研發中心正式落成啟用

來自德國的光學技術先驅蔡司（ZEISS）在台首座創新中心正式進駐新竹科學園區，並於今（18）日正式啟用。蔡司台灣總經理章平達受訪表示，蔡司在台成立創新研發中心腳步雖比別人慢，但基於蔡司對未來產業發展的信心及人員、設備和系統建構完備，相信未來加碼投資台灣力度不會慢。

章平達表示，從蔡司創新中心進駐竹科，即看出公司的目的是接近客戶，就近服務並與客戶共同研發，加速半導體先進製程和先進封裝技術推進和良率提升。

儘管蔡司來台已有7年，從「視力保健暨光學消費品」開始，較少知道蔡司的光學技術在半導體、醫療和工業量測和分析扮演舉足輕重地位。現今全球最昂貴設備極紫外光（EUV）微影設備的光學鏡頭，就是蔡司獨家提供。

上個月當時還是台積電總裁，現接任董事長魏哲家拜訪艾司摩爾（ASML），接著又親訪蔡司德國總部，即可看出蔡司在半導體產業的份量。

相隔一個月後，蔡司在台灣辦喜事，舉行竹科創新中心啟用典禮，讓曾任台積電研發副總，現任清大半導體學院院長林本堅和品質暨可靠性、營運／先進封裝技術暨服務副總經何軍，和與台積電先進製程和先進封裝密切合作的汎銓、閎康等公司主要技術和研發負責都親自到場，為台灣半導體在世界扮演領先地位，注入強大研發動能。

新竹科學園管理局局長王永壯致詞表示，不只蔡司，很多半導體重要設備和材料公司都來台設立研發中心，這是台灣從IC材料、設計、製造到後段封裝，以及周邊耗材、特殊氣體和化學品等，有很完整的生態系，預料在全球更具影響力的公司加碼投資台灣，將更能鞏固台灣在全球半導體領先地位。

蔡司位於竹科的台灣首座創新中心，斥資3億多元打造，第一階段將引進電子、光學與3D X-ray顯微鏡的尖端半導體檢測分析解決方案，結合人工智慧（AI）與獨家關聯技術，提升檢測品質、改善生產效率與良率。同時看準台灣半導體市場潛力，未來10年將持續投資100億以上台幣，以「Taiwan to Global」布局策略促進台灣與德國半導體產業合作、人才交流。這亦是繼去年蔡司半導體的光罩解決方案部門在台灣設立亞洲物流中心及培訓中心之後，再次展現了蔡司對半導體產業的高度重視及深耕台灣市場的決心。