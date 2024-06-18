慧榮擴增經營及研發團隊 延攬創意、聯發科前高層

NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮（SIMO）18日宣布擴增經營及研發團隊，任命創意電子（3443）前核心IP研發副總經理徐仁泰，為演算法與技術研發副總經理，曾在聯發科技（2454）和台積電（2330）服務逾二十五年的鄭道，出任營運製造副總經理，以及Tom Sepenzis為投資人關係（IR）資深協理。

慧榮表示，西盎藉由徐仁泰及鄭道二位副總經理的加入，強化慧榮科技在快閃記憶體控制晶片市場的領先地位，同時強化開發AI儲存創新技術提供高效能及低功耗NAND儲存解決方案布局，此外，藉由Tom Sepenzis的加入，有助於IR策略制定與溝通拓展等工作更周全，為投資者提供更完善的服務。

慧榮指出，徐仁泰將負責帶領公司IP矽智財開發、IC實體設計服務與NAND存儲研究部門。徐仁泰博士在類比／混合訊號設計、SoC IP研發、記憶體產品工程方面，擁有近30年的實務及管理經驗，加入慧榮之前，徐仁泰在創意電子擔任核心IP研發副總經理，其間成功開發先進封裝技術（APT）、高頻寬記憶體（HBM）、UCIe、GLink、高速SerDes、DDR、資料轉換器（ADC／DAC）等多項IP矽智財，並先後於YMTC／XMC、Kilopass Technology和Pericom Semiconductor擔任工程副總經理。

徐仁泰亦曾於Intel、National Semiconductor等公司擔任研發工程要職，擁有國立台灣大學電機工程學系學士學位，於美國加州大學洛杉磯分校取得電機工程博士學位，具有高速介面訊號傳輸、系統晶片電路設計及記憶體晶片等相關美國專利超過十五件。

慧榮進一步說道，鄭道任營運製造副總經理，執掌全球營運製造事務及統管公司產品工程、先進製程、封測設計、測試工程、生產營運與品保工程等團隊，基於在晶圓製造、半導體封測代工、半導體供應鏈管理的深厚經驗，近兩年已完成相應成本創新的策略規劃與執行；加入慧榮之前，鄭道在聯發科技和台積電服務逾二十五年，於聯發科技先後任職營運製造和智慧車用事業本部，曾擔任本部協理帶領團隊達成第一顆符合AEC-Q100 Grade 3車載娛樂系統應用IC的認證與量產。

Tom Sepenzis則負責公司財務績效與策略的對外溝通以及各類投資渠道的經營拓展；加入慧榮之前，Mr. Sepenzis於Akoustis擔任企業發展與投資者關係副總經理，早先曾陸續於Northland Capital Markets、Oppenheimer、Piper Sandler等投資機構任職資深市場分析師，深耕行動通訊和半導體產業領域二十多年。