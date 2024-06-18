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積極發展科技事業 林之晨：與輝達持續深化遊戲、企業合作

中央社／ 台北18日電
台灣大總經理林之晨透露，與輝達在遊戲和企業領域的合作會持續深化，強調「與輝達合作的part 2已談好了、part 3也在談」。圖／中央社
台灣大總經理林之晨透露，與輝達在遊戲和企業領域的合作會持續深化，強調「與輝達合作的part 2已談好了、part 3也在談」。圖／中央社

台灣大哥大2020年起與輝達（NVIDIA）合作打造雲端遊戲服務，台灣大總經理林之晨今天透露，與輝達在遊戲和企業領域的合作會持續深化，強調「與輝達合作的part 2已談好了、part 3也在談」。

林之晨今天與媒體交流時表示，台灣大積極轉型發展科技事業，也期望孵化大金雞，針對有潛力的事業，林之晨欽點以「共享車位」起家的台灣新創團隊USPACE，台灣大2022年取得1/3股權，預估USPACE近期在日本、泰國拓點都會傳出好消息，未來幾年也有IPO計畫。

再者，他也看好台灣大的遊戲事業，林之晨說明，去年第4季遊戲事業整體營收年增達2.5倍，規模已超過百萬戶。

台灣大哥大自2020年即與輝達（NVIDIA）成為長期合作夥伴，共同打造的GeForce NOW聯盟TaiwanMobile雲端遊戲服務，數十萬的用戶不需要配備高階硬體設備，就能感受流暢的雲端遊戲體驗與逼真的遊戲聲光效果。

林之晨表示，雖然雲端遊戲營收占比仍低，但來自東南亞的用戶很多，未來比例可以超過一半，顯示遊戲事業已為台灣大創造區域級的營收。

林之晨說，台灣大和輝達合作的部分有兩大領域，第一是遊戲領域，透過輝達GeForce提升遊戲畫面繪圖成果，第二，是間接透過參與台智雲打造的台灣杉二號超級電腦，與輝達合作，幫助企業進行AI訓練。他強調這兩部分的合作都會有Part 2（第2部），「part 2談好了，part 3也在談」，換言之，台灣大會逐步深化與輝達的合作。

林之晨指出，未來和輝達GPU（繪圖處理器）的合作也會擴展其他領域，例如企業方面的運用。

台灣大強調，將持續與NVIDIA共同掌握AI商機，將AI運用在雲端遊戲等娛樂內容、設計與製造產業、人工智慧與機器學習等專業領域。

台灣大哥大與NVIDIA共同打造「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，於去年推出「鈦金方案」，帶動用戶數持續攀升，付費用戶數成長近20%，日活躍用戶成長近50%。

此外，台灣大哥大將持續發揮與台灣之星整併綜效，台灣大在5G 3.5GHz頻段持有100MHz，以先進的5G載波聚合（NR CA）技術，串聯不同頻段超過1萬5000座基地台。

台灣大哥大技術長兼法規長揭朝華表示，規劃今年11月底前完成9300座基地台整合作業，進度大幅超前4個月，已完成252個行政區的基地台整併，2025年提前實現整併效益最大化，台灣大哥大利用智慧化分析及優化網路品質，提升30%網路涵蓋，原台灣之星用戶4G、5G速率分別提升近30%及70%。

兩大電信合併案依法須在今年6月底起完成頻率超標改正，針對台灣大頻譜超標繳回的議題，林之晨僅強調，「最後期限在6月底，所有可能性都要去做最後努力」；台灣大先前提及三方向，一是跟同業談交換，二是找第三方公司購買的可能，三在獨董要求下，以行政訴訟方式，向主管機關透過訴訟，去伸張頻譜價值。

台灣大哥大 林之晨 輝達 雲端

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