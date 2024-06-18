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吳誠文：晶創計畫修正中 中小微企業將納入

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國科會主委吳誠文。記者杜建重／攝影
國科會主委吳誠文。記者杜建重／攝影

國內中小企業占比相當高，但就有立委質疑政府在推動產業發展或編列預算時都忽略掉中小企業的需求，並舉例晶創計畫中似乎也未納入中小企業，對此，國科會主委吳誠文18日表示，該計畫正在修正中，未來會把中小微企業納入。

國民黨立委牛煦庭先是以「涓滴效應」指出目前政府政策大多側重在科技產業，或是相對較大的企業，此做法不僅會讓資源分配不均，而賴政府也是提出要發展五大信賴產業，大多也都是圍繞在科技產業，甚至只侷限在龍頭產業，難道台灣的經濟發展只有台積電（2330）、輝達（NVIDIA）嗎？中小企業是否也需要照顧？

行政院長卓榮泰說明，台灣目前高科技產業相當完善，而所謂的涓滴效應，就是要讓一部分人先富裕起來，進而帶動其他人富裕，這是古代的中國作法，不適合現在，政府目前不只注重高科技，而是希望中小微企業全部都可以富起來，這也是賴總統提出的均衡台灣的理念。

卓榮泰說，中小企業是台灣經濟發展的骨幹，政府也相當關心中小微企業的發展，所以也會從數位轉型的角度去協助，讓他產業升級，這樣才是經濟社會安定之道。

牛煦庭在提到，政府目前所提出的晶創計畫、AI行動計畫、大矽谷計劃都拿到政府相當多的預算，甚至是數千億的預算，而對比中小微企業相關的預算經費都只有幾億多至幾千萬預算來看，資源得投入跟重心似乎有點失衡。

經濟部長郭智輝表示，預算的編列是依照未來產出的效益來做推估計算，剛剛提到得晶創計畫、AI行動計畫在三至五年後的產值作為推估的一部分。

牛煦庭再追問，以晶創計畫為例計畫推動後，到底有多少企業受惠，整體半導體產業鏈共有多少家企業會受惠？就他自己推估約有400家產業受惠，不分大小。

吳誠文表示，目前晶創計畫正在修正中，未來會把晶片的應用與AI的應用產業，其中也包含中小企業，都會納入。吳也強調，自己認同產業發展需要兼顧平衡，因此未來在推動晶片產業與AI應用部分會持續推廣，國科會也正在規劃要把中小企業也能納進這一環。

卓榮泰也補充，國科會在討論相關計畫的時候都有提出相當完善的方向與結果，將來不僅從高科技裡面分出大小，還要分出強弱，且要落實到中小微企業。

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