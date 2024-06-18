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廣達墨西哥廠區增聘雙語人才 傳為新產能提前備援

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

台鏈電子代工廠為避開地緣政治的影響、就近服務北美客戶，紛紛東進墨西哥設置據點、擴充產線，而代工大廠廣達（2382）也不落人後，不僅在當地打造完整的車電產線，也成功打入特斯拉（Tesla）供應鏈，手握車載電腦、先進駕駛輔助系統（ADAS）、電子控制器（ECU）元件大單。而廣達18日再度宣布，旗下墨西哥蒙特雷廠區將啟動人才招募活動，邀請精通中文及西班牙語的雙語人才加入，外界猜測可能是為了新產能備援。

據悉，廣達已在北美墨西哥建立完整的車電產線，且廣達在當地聘用的員工人數上看5千人，並且公司在近2年間，為滿足不斷成長的強勁市場需求，也啟動多次擴廠、擴產計劃，也讓該據點具有不小的規模，而廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也直言，旗下墨西哥廠區在2年來未曾停下擴充的步伐，而2024年也將在墨西哥啟動全新擴產計畫。

楊麒令坦言，隨著集團積極啟動產能移轉，旗下主要的生產基地布局也已逐漸成形，目前包括墨西哥廠區、泰國廠區、以及德國廠區三大據點的產能，皆已超越其他地區，且並列為集團在海外的三個最主要的製造基地。而廣達目前除了在墨西哥蒙特雷握有完整的生產線，日前更傳出為配合客戶需求，決議斥資10億美元的大筆資金，前往墨西哥北部新萊昂州設廠，以供集團來全力搶單。

對此，廣達墨西哥製造中心今（18）日則發文宣布，旗下位於墨西哥蒙特雷的據點將啟動招募活動，廣邀精通中文及西班牙語的優秀雙語人才加入團隊，其中，若非以漢語為母語者，則必須獲得HSK 4級或以上證書，而團隊也將根據應聘者的經驗與技能，提供適合應聘人員的工作機會，開出的機會種類繁多，包括生產、倉庫、客戶服務、行政等職缺，而公司也希望應聘的人才能具備在多元文化環境中工作的經驗。

墨西哥 廣達

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