老戰友映泰、精英結盟 董座王明義：股權合作也不設限

40年老牌主機板廠映泰力拚轉型，將大舉布局Edge AI市場，以解決方案搶吃智慧零售、智慧製造及智慧醫療商機，董事長王明義表示，今年起會跟老戰友精英緊密合作，雙方產品線互補，製造也將考慮合作，合作起點會以工業電腦類（精強）開始。

映泰總經理王明正今年擔任精英董事，王明義表示，過去映泰跟精英是很好的夥伴，但後來精英改組（大同入主）後，中間有一大段時間是互相保持距離，現在又重新開始談合作，期望有緊密連結，彼此雙方已經密切開會多次。

王明義表示，精英是大公司，而映泰比較靈活，初期會以特殊工業控制產品合作開始，彼此交流產品線項目，交換生意需求情報，產品可以互補不必重複開發，海外製造部分，映泰也會考慮用精英泰國廠資源，精英台灣若需要產能可以找映泰合作找資源，甚至「股權合作也不設限！都可以談。」

副總林坤德指出，精英跟映泰會打群架模式合作，精英有的映泰不做開發，精英沒有的映泰可以供貨，雖不是集團，但可以密切合作。

有超過百人團隊投入工業電腦開發，映泰也跟精英開會多次，彼此討論還有哪些缺口可以合作，以滿足客戶需要。雙方正在盤點內部產品線，就互補類提供報價給精英。「我們開發的產品可以給精英賣」林坤德表示，工業電腦沒有上下游的關係，彼此都是平行合作，各自客戶需要什麼對方產品都可以互賣互供。

映泰去年底定下5年發展願景，是期望轉型為運算方案供應商，去年Edge AI業務比重10%今年會提高至10~15%，2027年預計有一半業績都來自Esge AI。映泰是板卡起家，但不會只做板卡，會跟軟體業者合作，轉型準系統或整體解決方案供應商，打造邊緣運算應用生態圈。。

林坤德表示，映泰內部做很多組織改造工程，也大力引進新血，員工年資從平均18～20年現在降為13年，疫情前映泰轉型開挖礦場，提供算力給客戶，但現在疫情後，公司轉型Edge AI應用，原本工業電腦業務中高達7成做POS，未來也會朝工業自動化及HMI（人機界面）領域發展。

林坤德表示，映泰去年有跟視訊會議紀錄業者合作，開發整套系統給對方，這類中小型新創合作案例逐步累積，雖系統產品營收比例還僅10%，但會來會逐步拉高。不過他也強調不會投入AI算力中心經營，因為需要大資本，「我們內部曾很激烈討論是否要作伺服器，後來考慮資金需求龐大，且白牌伺服器開發客戶難度高，就決定不投入。」

「映泰不熟悉終端市場，故會經營生態系賣B2B生意。」林坤德表示，比方開發的醫療儀器，賣給保險公司捆保保險商品給保戶，比一台一台賣到零售市場要適合映泰，在智慧零售領域也有跨國連鎖飲料公司找映泰合作AI POS。