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揚智推出全球首家多媒體串流系統級晶片 規畫跨入AI系統晶片領域

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

機上盒晶片揚智（3041）近日宣布重要策略與產品更新，希望推動多媒體串流與AIoT市場發展。

揚智推出全球首家多媒體串流系統級晶片，專為多媒體串流市場設計。這款晶片可接收衛星串流廣播內容，支援高效能4K視訊和高速以太網路，系統開發廠商可使用此多媒體串流晶片開發各種多媒體串流產品。

另外，揚智也宣布與智慧電視授權應用提供商ACCESS NetRange達成戰略合作，未來將把ACCESS NetRange的雲端瀏覽器解決方案整合至揚智的即時操作系統多媒體串流平台，使傳統電視升級為具有視頻點播（VoD）功能的智慧多媒體串流平台。

揚智也與東南亞最大電信運營商旗下的先進晶片技術中心簽訂戰略合作意向書，計畫共同開發AIoT系統晶片。

揚智總經理陳嘉修強調，該公司將在AI時代開發具備影音互動及高階音頻與觸控應用的系統級晶片。高階產品可涵蓋精密計算、高性能AI系統應用，適用於無人機、掃地機器人、離線GPT等市場，並可用於工業控制器、家電控制音箱等邊緣AI控制應用。低功耗產品則將涵蓋人機介面應用，包括AI攝影機、人臉辨識器、穿戴設備、個人醫療儀器等。

同時，揚智也規劃，開發NPU算力，跨入AI系統晶片領域，以掌握新時代邊緣AI應用需求商機。

AI 揚智 晶片

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