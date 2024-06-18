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台灣大總座林之晨：台灣電信業規模未來會更接近兩大一中

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大去年底合併台灣之星，經過半年的整併之後，合併綜效逐步浮現。圖為台灣大經營團隊。記者馬瑞璿／攝影
台灣大去年底合併台灣之星，經過半年的整併之後，合併綜效逐步浮現。圖為台灣大經營團隊。記者馬瑞璿／攝影

台灣大哥大去年底合併台灣之星，經過半年的整併之後，合併綜效逐步浮現；台灣大總經理林之晨今（18）日指出，按照目前電信三雄的營收來看，三家業者中，有兩家電信業者營收規模已達到兩千億元規模，另外一家營收則不到千億元，談起台灣電信產業的明天，他認為，台灣電信業規模會更接近「兩大一中」格局。

林之晨指出，觀察台灣電信業格局，昨天是一大兩中，今天是三分天下。但到了明天，恐怕是兩大一中，兩家兩千億營收規模、與一家不到千億規模；而看電信業的後天，轉型進度上，在科技事業年營收方面，台灣大已大幅領先同業。

為了衝刺明天、布局後天，林之晨表示，台灣大2024-2025年將加速實現合併綜效，未來將持續推動創新與整合，確保公司在激烈的市場競爭中持續領先，台灣大也會透過「優化網路服務及擴大科技電信事業發展」、「深耕千萬用戶，整合Telco+Tech，推出多元獨門方案」、「提升用戶ARPU（每用戶平均收入）及降低用戶流失率」、「實現整併與財務效益，自由現金流持續增長」等四大步驟，加速台灣大獲利飛輪光速運轉。

台灣大今年1-5月電信營業利益突破50億元，未被原台灣之星的營業虧損常態拖累，反而逆勢成長；若比較去年同期台灣大電信營業利益44億元加上台灣之星的虧損12億元計算，合併應為獲利32億元，相比之下，今年1至5月電信營業利益成長近6成，合併案可「1+1大於2」。

台灣大2024年第一季4G升級續約5G用戶的平均月租費增加46%，帶動2024年第一季獲利成長動能強勁，電信營收與合併EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）雙指標雙位數成長，加上總營收年增金額、營業利益及稅後淨利年增幅度等5大財務指標居業界第一。台灣大哥大獲利飛輪已光速啟動進入加速期，2025年可望完整實現全年綜效。

台灣大哥大 營收

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