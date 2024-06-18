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中美晶看好轉投資貢獻 徐秀蘭：宏捷科營收可望創高

中央社／ 新竹18日電
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片

中美晶董事長徐秀蘭今天表示，轉投資台特化、宏捷科及朋程今年營運可望同步成長，貢獻的營收將超越中美晶太陽能電池等製造業務，其中，宏捷科營收有機會創新高。

環球晶今天召開股東常會，環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭會後受訪表示，中美晶除太陽能電池及模組業務，同時跨足綠電銷售領域。

徐秀蘭表示，轉投資的台特化將於近2季掛牌上櫃，隨著客戶規模擴大，台特化今年營收可望成長。宏捷科在新產品、新客戶效益發酵下，今年累計前5月營收達新台幣21.67億元，年增229.5%，預期今年營收可望大幅成長，有機會創下新高。

至於朋程，徐秀蘭說，朋程新推出包括絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）及碳化矽（SiC）的模組產品線，帶動營收快速成長；今年累計前5月營收達30.64億元，年增63.94%。她表示，今年包括台特化、宏捷科及朋程貢獻的營收，可望超越中美晶太陽能電池等製造業務。

中美晶 太陽能電池 營收

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