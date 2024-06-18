宸鴻：平板電腦採OLED面板 不影響外掛觸控市場

觸控面板廠宸鴻董事長江朝瑞今天表示，今年下半年業績會比上半年進步一點，雖然客戶平板電腦逐步採用有機發光二極體（OLED）面板，但並不影響外掛觸控市場。

宸鴻今天舉行股東會，江朝瑞說，觸控行業經營很辛苦，從外掛觸控轉型內嵌、外嵌等方案，面臨不斷的轉型。雖然目前OLED手機面板市占率高，且多採內嵌式觸控面板，排擠外掛觸控面板市場；但平板電腦逐步採用OLED面板後，目前仍使用外掛觸控面板，所以宸鴻並未因平板電腦從液晶面板換成OLED面板掉單。

另外，為因應客戶在中國以外生產需求，宸鴻指出，今年建置泰國廠，明年下半年可望投產，不論觸控、面板模組、光達、3D列印產品都可能生產。

宸鴻總經理謝立群解釋，OLED平板電腦若要取代LCD沒那麼快，至少2030年前不會是主流，除價格高之外，供應量及產品設計都是問題，外掛觸控面板還有機會。

江朝瑞強調，大尺寸OLED面板的觸控仍以外掛方式較佳，可避免雜訊。

除了觸控面板之外，江朝瑞說，與光達（Lidar）技術公司Luminar合作，可能要明後年獲利才會明顯；謝立群補充，2024年光達已出貨，但只有單一機種，2025、2026年才有其他機種出貨。

至於人工智慧個人電腦市場，江朝瑞認為，AI一定會熱，但也要考慮有冷卻的時候；不過已與外國廠商洽談投資算力中心相關應用，AI雖然是熱門行業，卻也不敢躁進。

謝立群說明，非觸控產品今年可望超過6%，向目標10%邁進，光達產品等2025、2026年出貨才較為明顯，膽固醇液晶電子紙今年已小量出貨，電動機車今年開始交貨，至於越野電動機車，可提供邊防、郵局等需求，英、法、美客戶都在認證中。廈門廠生產後除整車輸出，也有透過英、紐當地廠商組裝，並參與英國、紐西蘭新創公司增資認股，投入新能源相關行業。

關於尋找新應用、新市場，宸鴻策略長劉詩亮解釋，很多新事業仍屬財務投資，若有適當機會仍可能轉為長期投資，甚至爭取董事席次，提高附加價值。