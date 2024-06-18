慧榮擴大團隊 布局AI技術和全球業務

慧榮科技今天宣布，擴大經營及研發團隊，任命徐仁泰為演算法與技術研發副總經理、鄭道為營運製造副總經理及TomSepenzis為投資人關係資深協理，布局人工智慧AI高效能、低功耗儲存方案，及完善投資策略制定與溝通。

慧榮發布新聞稿宣布人事案，徐仁泰負責帶領IP矽智財開發、IC實體設計服務與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）存儲研究部門。徐仁泰曾任創意電子核心IP研發副總經理，成功開發先進封裝技術、高頻寬記憶體、資料轉換器等多項IP矽智財。

鄭道執掌全球營運製造事務及統管產品工程、先進製程、封測設計、測試工程、生產營運與品保工程等團隊；他曾服務於台積電和聯發科。

Tom Sepenzis則負責財務績效與策略的對外溝通以及各類投資渠道的經營拓展；他曾於Akoustis擔任企業發展與投資者關係副總經理。