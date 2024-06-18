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疫後演唱會市場爆發 旗下擁有五月天等大咖的必應通過配發4.5元股利

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
必應創造舉行股東常會，通過配發現金股利3.5元及股票股利1元。圖／必應創造提供
必應創造舉行股東常會，通過配發現金股利3.5元及股票股利1元。圖／必應創造提供

疫後演唱會市場大爆發，旗下擁有五月天等天團的必應創造今舉行股東常會，通過配發現金股利3.5元及股票股利1元。董事長周佑洋表示，掌握展演市場的「疫後復甦期」，去年公司整隊力求「回血」重返成長軌道，營收創下成立10年以來新紀錄，並持續在今年上半年穩定成長。

周佑洋表示，身在產業第一線，必應創造面臨疫情衝擊仍發揮彈性，積極培訓各區域專業人力，整合軟硬體資源與經驗展現韌性，更持續利用創意拓展各領域的合作可能性。今年將持續提升能量因應市場，積極尋求更多元的經營角度。

周佑洋也說，今年第一季至今，必應創造陸續參與並執行了包括李宗盛、周華健、任賢齊、陶喆、五月天、林俊傑、光良、劉若英、許茹芸、告五人、周湯豪及薛之謙、李宇春、周深、毛不易等海內外大型巡迴演唱會，場次持續增加且版圖跨遍亞洲、北美、歐洲及澳洲地區，多元且豐富的展演製作水準成為品質保證。

同時，必應也接連統包國外藝人來台演出的硬體相關業務，包括AURORA歐若拉、美國搖滾天團OneRepublic、南韓女子天團BLACKPINK、英國搖滾天團COLDPLAY，及新生代偶像團體(G)I-DLE、IVE等，更廣伸觸角投入「主辦」業務，參與日本搖滾天團ONE OK ROCK、靈魂歌姬Aimer台灣巡演部分主辦。

其餘各類展演活動，如各縣市跨年活動、台灣燈會副燈「台北兔給樂」、世界客家博覽會開幕晚會、金音獎頒獎典禮、職籃聯盟球賽及電視台棚內節目錄影執行等，跨足多元業務，推動營運動能。

展望今年下半年，周佑洋表示，必應創造除持續深耕演唱會及各項商業演出活動，也將積極拓展大陸演出市場的製作與執行，尤其運用軟硬體資源整合的優勢及與國際接軌的硬體設備，服務更多海內外藝人及表演者的精彩演出。

五月天 演唱會 股利

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