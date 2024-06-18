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左擁AI概念、右抱自動駕駛供應鏈 綠能及電動車ETF擁長線題材

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣首檔聚焦綠能電動車雙主題ETF的中信綠能及電動車（00896）公告第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.45元，創下成立以來的新高配發水準。中國信託投信表示，除息日為6月19日，想要搭上這班除息列車的投資人，最後買進日則為6月18日，股息於7月15日入帳。

中信綠能及電動車（00896）經理人張苡琤表示，歐洲在2023年7月推出全球首套可以正式商業運轉的Level 4自動駕駛代客停車系統，而現代汽車則和美國AI大廠Plus於5月底推出首款Level4自動駕駛的燃料電池電動卡車，顯見自動駕駛技術日益突破，帶動自動駕駛輔助系統（ADAS）市場規模。

根據資策會產業情報研究所（MIC）統計，自動駕駛輔助系統市場規模自2023年的545.9億美元，一路呈現成長態勢，到2030年規模將會來到725.9億美元，顯見隨著自動駕駛技術升級，ADAS的市場規模也隨之攀升。

張苡琤說，除了新車配備ADAS市場規模持續成長，將為自動駕駛供應鏈挹注成長動能外，同時AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）先前也點名供應鏈合作夥伴，像是輝達的B100、GB200採台積電4奈米製程、新款GPU代工的和碩、攜手聯發科推出智慧座艙晶片組等，可望在AI晶片需求強勁下，帶動相關台廠後續營運表現。

整體來看，張苡琤說，00896追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，其成分股不僅左擁輝達概念股，還右抱自動駕駛供應鏈，看好綠能、電動車題材的投資人，可伺機布局中信綠能及電動車（00896），參與市場中長線的成長契機。

綠能 自動駕駛 電動車

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