快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

發展也兼顧平衡 蕭美琴盼數位經濟產業持續成長、擴大

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

副總統蕭美琴18日上午接見「台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)」時表示，數位化、科技化、智慧化都是總統「國家希望工程」中所提到的重要元素，在全世界都注意AI的當下，政府要讓下一個世代的每一個台灣人都有能力透過AI，提升工作環境效能，也讓數位經濟產業產值持續成長、擴大。

蕭美琴致詞時首先歡迎訪賓來到總統府。電子商務及數位經濟是非常大的領域，大家都有很高的期待。尤其是最近世界科技業的眼光都投射在台灣，政府希望支持產業無限擴大及發展，同時也希望能兼顧平衡，除了過去在台灣特別被重視的硬體、製造業領域，也希望經濟成長的果實能延伸到其他服務業領域，讓台灣整體發展更為均衡。

蕭美琴指出，數位化、科技化、智慧化都是總統「國家希望工程」中所提到的重要元素，在全世界都注意AI的當下，我們希望是由我們去掌控AI，而不是讓AI取代我們。要讓下一個世代的每一個台灣人都有能力透過AI，讓工作環境更有效能，也讓數位經濟產業產值持續成長、擴大。

蕭美琴說，台灣面臨很多的挑戰，今天很高興有機會聆聽網路及電子商業產業發展協會代表的意見，也期待與大家對話與交流。

AI 蕭美琴 電子商務

延伸閱讀

捷克中心台北成立 蕭美琴：盼更多捷克人來台

日台交流協會遊花蓮支持觀光 迎神秘嘉賓蕭美琴

影／綠議員抵制花蓮觀光 蕭美琴：花蓮需要溫暖應援、勿用政治眼光看待

綠議員抵制花蓮說犯眾怒 藍批民進黨踩過了紅線、點名蕭美琴出面回應

相關新聞

鴻海攻AI傳捷報再奪輝達大單 獨家供貨GB200交換器

鴻海搶攻AI商機再傳捷報，繼取得大份額輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器代工訂單之後，獨家拿下GB200關鍵元件...

傳AMD扎根南部 南台灣平均薪資要起飛了？

AMD（超微）宣布在台灣投資 50 億元，設立亞洲首座 AI 研發中心，以爭取經濟部「A + 計畫」。AMD 不只為台灣...

低軌衛星夯 卡位台廠再+1 光聖憑「連接器」搶進

低軌衛星商機夯，為台廠創造出更多源源不斷的新商機，而近日走勢強勁的光通訊大廠光聖（6442），也傳出憑藉旗下自產的「連接...

德國認證機構：電動車朝共享化發展 供應鏈將重組

德國認證機構、DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀18日表示，全球汽車的保有量已經跟國內生產毛額（GDP）脫鉤，未來出行的...

半導體黃金10年展開 日盛投信7月1日開募「日盛全球關鍵半導體基金」

隨台北國際電腦展、蘋果開發者大會最新公布的人工智慧（AI）計畫，與微軟宣布將聯合多家業者推動AI PC生態圈紛紛落幕，2...

環球晶董座徐秀蘭：汽車、手機和工業需求弱 景氣未能V型反彈

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今（18）日主持股東常會後受訪時表示，環球晶今年營運可望逐季成長，但是汽車、手機及工業市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。