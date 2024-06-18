發展也兼顧平衡 蕭美琴盼數位經濟產業持續成長、擴大

副總統蕭美琴18日上午接見「台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)」時表示，數位化、科技化、智慧化都是總統「國家希望工程」中所提到的重要元素，在全世界都注意AI的當下，政府要讓下一個世代的每一個台灣人都有能力透過AI，提升工作環境效能，也讓數位經濟產業產值持續成長、擴大。

蕭美琴致詞時首先歡迎訪賓來到總統府。電子商務及數位經濟是非常大的領域，大家都有很高的期待。尤其是最近世界科技業的眼光都投射在台灣，政府希望支持產業無限擴大及發展，同時也希望能兼顧平衡，除了過去在台灣特別被重視的硬體、製造業領域，也希望經濟成長的果實能延伸到其他服務業領域，讓台灣整體發展更為均衡。

蕭美琴指出，數位化、科技化、智慧化都是總統「國家希望工程」中所提到的重要元素，在全世界都注意AI的當下，我們希望是由我們去掌控AI，而不是讓AI取代我們。要讓下一個世代的每一個台灣人都有能力透過AI，讓工作環境更有效能，也讓數位經濟產業產值持續成長、擴大。

蕭美琴說，台灣面臨很多的挑戰，今天很高興有機會聆聽網路及電子商業產業發展協會代表的意見，也期待與大家對話與交流。