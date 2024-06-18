半導體黃金10年展開 日盛投信7月1日開募「日盛全球關鍵半導體基金」

隨台北國際電腦展、蘋果開發者大會最新公布的人工智慧（AI）計畫，與微軟宣布將聯合多家業者推動AI PC生態圈紛紛落幕，2024年半導體黃金10年的兆元商機正式展開，日盛投信7月1日將開募「日盛全球關鍵半導體基金」。

日盛投信預期，AI人工智慧已形成半導體類股第4波十年多頭的起始，且從現在至2032年還有超過1.8倍營收成長空間，尤其AI技術的突破帶來的需求增長將會是一個長期趨勢，並非短期話題，宣布將於2024年7月1日開募全台首檔主動型半導體基金「日盛全球關鍵半導體基金」，聚焦半導體產業成長機會，為投資人尋找最具成長潛力或投資優勢之半導體企業。

日盛全球關鍵半導體基金為全台首檔具「A.C.T.」三大優勢的半導體基金。Active：全台首檔主動型全球半導體基金、優選半導體明星大廠；Chain：善用半導體在科技領域的核心優勢，全面掌握全球產業上、中、下游投資關鍵；Team：台灣在國際半導體領域的研究首屈一指，日盛投信國內、外投資研究團隊長期深入科技產業，在半導體產業選股掌握度高，投資實力有目共睹！

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，根據研究機構統計，未來十年半導體市場規模將以12.3%的複合年增率增長，至2032年達到1.8兆美元規模，主要成長動能將來自AI人工智慧、資料中心、車用電子等應用，各面向皆指向半導體將迎接黃金十年的到來。