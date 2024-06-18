環球晶董座徐秀蘭：汽車、手機和工業需求弱 景氣未能V型反彈
半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今（18）日主持股東常會後受訪時表示，環球晶今年營運可望逐季成長，但是汽車、手機及工業市場需求疲弱影響，景氣回升幅度將會比預期緩和，未能如原先預期出現「V型反彈」。
徐秀蘭會說，第1季將是今年營運谷底，業績可望逐季成長，只是第2季攀升幅度可能低於預期，下半年業績也恐非原期會比上半年好很很多，明年才可望顯著攀升。
她表示，記憶體包括動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash），以及高效能運算（HPC）需求強勁，但汽車、手機及工業市場需求疲弱，主要是客戶持續去化庫存，加上仍有地緣政治等不確定因素，影響客戶拉貨保守。
至於化合物半導體部分，徐秀蘭說，環球晶去年碳化矽（SiC）業績成長10倍，原本看好今年業績可望再成長二到三倍，但因電動車市場需求疲弱，中國大陸市場陷入內捲，產品價格面臨下滑壓力，今年增幅估約50%，低於預期。
徐秀蘭進一步指出，環球晶義大利新12吋廠第1期預計投資4.2億歐元，已獲義大利政府補助近25%，預定第3季送樣客戶認證，明年量產出貨，月產能不到10萬片，但因此投資案可填補歐洲先進晶片缺口，量產後希望期在歐洲市占率可望較目前的30%能再向上提升。
至於美國德州12吋廠投資金額約22億美元，準備今年第4季送樣，也爭取美國政府補助，目前正與美國相關政府單位縝密討論細節。
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