環球晶義大利擴產計畫 獲歐盟執委會和義國政府1.03億歐元補助
環球晶今日宣布，繼歐盟執委會(EU Commission)旗下競爭總署(DG Competition)核准其於義大利子公司MEMC Electronic Materials S.p.A. (MEMC S.p.A.)的擴廠案後，義大利企業暨義大利製造部（MIMIT)再度釋出法案，向MEMC S.p.A.提供最高1.03億歐元的研發補助，該補助將用於打造歐洲最先進12吋半導體晶圓廠，藉以填補歐歐洲半導體供應鏈仍高度依賴進口的缺口。
MEMC S.p.A.總經理Marco Sciamanna指出，新建的12吋晶圓廠將支持IPCEI ME/CT法案所聚焦的四項高科技領域下游產品的開發，其中包括感測器、邏輯元件、功率電子及通訊元件，很榮幸能夠名列該法案所遴選的56家企業之一。
環球晶董事長徐秀蘭表示，MEMC S.p.A.新建的12吋晶圓廠完全符合歐盟執委會對先進技術之『研究與開發』(Research and Development)及「率先產業布局」(First Industrial Deployment)的標準。作為歐洲最新的12吋矽晶圓生產基地，MEMC S.p.A.採用了最先進的製造技術以滿足客戶日益複雜的需求。我們很榮幸能夠成為IPCEI ME/CT法案中的一員。」
MEMC S.p.A.在諾瓦納(Novara)和美拉諾(Merano)皆擁有生產基地，於義大利已成功營運數十年，其所生產的晶圓被用於構建整個歐洲高科技經濟所使用的各種設備，涵蓋汽車、工業物聯網、消費電子及醫療設備等領域。
環球晶是全球第三大半導體晶圓供應商，於三大洲、九個國家擁有18個製造及營運據點。環球晶強調，MEMC S.p.A新的12吋晶圓工廠全面運轉後，最高將可回收五成之生產用水，並規劃以100%再生能源來製造全球最先進的矽晶圓，竭盡所能地減少環境足跡。
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