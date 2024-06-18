傳AMD扎根南部 南台灣平均薪資要起飛了？

AMD（超微）宣布在台灣投資 50 億元，設立亞洲首座 AI 研發中心，以爭取經濟部「A + 計畫」。AMD 不只為台灣 AI 產業帶來全新發展動能，也將帶來更多高薪工作機會。因此，台南、高雄市府皆積極爭取。

AMD 決定在台灣建立 AI 研發中心，無疑是看好台灣的 AI 實力。經濟部「A + 計畫」要求 AMD 必須與台灣 IC 設計業者合作，開發 AI 晶片設計及先進封裝。意即，AMD 與台灣業者將朝合作共生的方向發展，台灣的 AI 供應鏈也將發揮整合優勢。

目前呼聲最高的選址，是AMD執行長蘇姿丰的老家台南市。為了爭取 AMD 研發中心，台南市政府積極推銷台南的「AI 晶片產業優勢」，包括半導體、IC 設計、人工智慧、健康醫療和資訊安全產業五大面向。不過，高雄市政府不甘落後，也與 AMD 積極接觸，期盼研發中心能落腳高雄。

至於AMD超微半導體的薪資結構如何？根據《比薪水》資料庫統計，過去三年 AMD 的平均月薪為 116,174 元，中位數為 120,000 元；平均年薪 1,773,459 元，中位數 1,928,000 元。若 AMD 確定落腳台南、高雄，年薪上看200萬元的資深工程師職缺將大幅增加，將帶動南部薪資成長。

此外，AMD 員工也在《比薪水》分享，即使工作內容不輕鬆、產品還在努力追上 NVIDIA 和 Intel 的腳步，但 AMD 走在 AI 和機器學習的前端，公司未來發展樂觀。若是對半導體先進製程有興趣，AMD 提供完整教育訓練，能學到半導體供應鏈生產規劃和需求管理的完整知識。固定加薪、分紅及穩定的營運，提升了員工的留任意願。

《比薪水》還提到，AMD 將為台灣 AI 產業注入動能，但也必須面對人才短缺的問題。全球 AI 需求大增，人才供不應求，即便經濟部要求 AMD 引進至少 20% 外籍高階人才，也不一定能滿足市場需求。

對此，《比薪水》分析，為了應對 AMD 的挖角，本土企業勢必得調漲薪資，留住現有人才，求職者在薪資談判時將更有優勢。另一方面，半導體、IC 設計、資訊安全等人才的薪資，也可能受到「外溢效應」（Spillover Effect）影響而提升。

因此，無論最後 AMD 落腳台南還是高雄，南部科技業的薪資水準都將更上一層樓，再加上近期艾司摩爾（ASML）、鴻海接連投資高雄，高雄有望就此逆轉，洗刷「科技業低薪城市」之名。