低軌衛星夯 卡位台廠再+1 光聖憑「連接器」搶進

低軌衛星商機夯，為台廠創造出更多源源不斷的新商機，而近日走勢強勁的光通訊大廠光聖（6442），也傳出憑藉旗下自產的「連接器」產品，搶進低軌衛星市場，而光聖財務長暨發言人莊國安18日於股東大會上透露，團隊所生產的「連接器」，主要是用在「地面接收站」，不過實際效益沒這麼快出來，預估應該在2、3年後才會開始顯現。

全球市場瘋搶低軌衛星商機，而放眼全宇宙已有5千多顆不同等級、且不同軌道的人造衛星，各自分散在太空，而其中光是「低軌衛星」就高達4千多顆。據悉，每一顆衛星在「傳輸訊號強弱」與「頻寬視訊大小」上都各自有所不同，所以各國業者在衛星的數量上，則需要發射更多的衛星以滿足其覆蓋率，也因此替台廠帶來了龐大的商機。

不過「低軌衛星營運供應鏈」其實相當的龐大，其中包括在天空中飛行的衛星、地面接收站的零組件、傳輸的系統、適用的軟硬體都是由不同的公司組成。對此，各家業者則有志一同的看好低軌衛星市場的發展前景，紛紛發揮所長積極搶進，除了目前已知憑藉提供「主機板」產品打進供應鏈的金寶（2312），以及成功發射低軌衛星到天空的鴻海（2317）外，近日傳出光聖（6442）也憑藉自行生產的「連接器」產品打入市場。

對此，莊國安坦言，自己認為目前低軌衛星市場還沒這麼快起來，事實上目前市場聽聞的相關動態仍都還在發展中，若要有明顯的進度、仍然要看那些實際在開發有關技術的大廠才會比較清楚，而光聖主要是透過零件的提供、以旗下「連接器」產品來搭配、參與，而我們在供應鏈當中主要是作用在「地面接收站」，他坦言，整個市場要有較明顯的成果，應該要等2、3年之後才會真正的顯現。

不過業界則認為，面對技術的不斷演進，無論是5G通訊、智慧生活、還是自動駕駛等方向的先進產品，前提都必須要有充足的網路訊號進行支援，而低軌衛星就如同天上的基地台，因此未來在發射的數量上，勢必也會持續增加，仍然看好整個產業的未來大方向發展，並認為整個供應鏈中，除了在宇宙中的衛星，以及地面接收站外，還有其搭載的軟體及服務也是商機所在。