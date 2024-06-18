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聯詠出貨蘋果iPhone 法人估今年EPS約34.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
驅動IC大廠聯詠。 聯合報系資料照
驅動IC大廠聯詠。 聯合報系資料照

聯詠（3034）將在第3季陸續出貨蘋果iPhone OLED的驅動IC訂單，市場法人預估，將為推動聯詠下半年營運的動能，但由於總經不確定因素仍在，常有急單出現，市場能見度仍暫有限中，預估今年每股獲利約34.2元。

分析師表示，蘋果iPhone 16系列新機將於9月問世，前段半導體製造已經開始於晶圓代工廠投片量產；iPhone 16將搭載最新A18處理器，以台積電（2330）N3P製程生產，預計第3季放量出貨，螢幕規格方面，仍沿用OLED面板，不過畫素可望升級，使OLED驅動IC規格同步提升，聯詠並將供應新iPhone OLED驅動IC。

市場傳出，聯詠已於2023年底完成認證，將使聯詠在iPhone 16滲透率可望拉高；由於AMOLED DDI平均產品單價ASP佳，市占率提升有助聯詠高毛利產品比重提升，將改善獲利結構。預期聯詠的蘋果訂單，下半年首先出貨高階iPhone DDI，若出貨順利，將進一步取得其他機種訂單，估計也會取得OLED iPad DDI入場券。

聯詠將7月陸續把OLED驅動IC交給LGD，並於第3季開始組裝面板模組後，交給OEM廠製作新機，搶搭AI iPhone上市熱潮，預期出貨動能將可望一路放大到年底，成為推動下半年營運的動能。

聯詠5月營收月增1.3%、年減17.4%，之前法說會預估第2季營收240億~245億元，季增0~4%，累計4、5月營收為167.6億元，因此，預估6月營收將為72~77億元，月減8~14%間，市場預估第2季每股獲利約7.5元。

分析師表示，聯詠今年成長動能包括OLED在智慧手機的滲透率持續看好，OLED平板的滲透率也會持續成長；TV SoC會有新產品、新客戶加入；PC、NB在AI帶動下，可望迎來換機需求，尤其是高階NB佔比會提升；車用也會有持續成長、ASIC則有機會有不錯的表現下，預估全年EPS約34.2元。

OLED 聯詠

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