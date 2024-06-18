環球晶義大利新廠 將獲得當地政府補助上億歐元

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於18日宣布，其義大利子公司MEMC S.p.A.的擴產計畫，已獲歐盟執委會、義大利企業暨義大利製造部的計畫補助。

環球晶表示，這項1.03億歐元潛在補助可支持歐盟執委會的「歐洲共同利益重要計畫之微電子和通訊技術法案」（IPCEI-ME／CT），以推動歐盟整體價值鏈微電子和通訊技術的研發、創新及產業布局。

環球晶提到，繼歐盟執委會旗下競爭總署核准其位於義大利的子公司MEMC S.p.A.擴廠案後，義大利企業暨義大利製造部再度釋出法案，向前述子公司提供最高1.03億歐元的研發補助，該補助將用於打造歐洲最先進的12吋半導體晶圓廠。在先進晶圓方面，歐洲半導體供應鏈至今仍高度依賴進口，未來MEMC S.p.A.新晶圓廠將有望填補此關鍵缺口。

MEMC S.p.A.總經理Marco Sciamanna指出，所新建的12吋晶圓廠將支持IPCEI ME／CT法案所聚焦的四項高科技領域下游產品開發，其中包括感測器、邏輯元件、功率電子及通訊元件。同時，很榮幸能名列該法案所遴選的56家企業之一，該公司也是極少數能在上述四個領域都有實質貢獻的業者之一。

環球晶董事長徐秀蘭認為，在經濟區域化的時代，歐盟執委會和義大利政府已戰略性地將半導體及高科技產業定為最重要的投資目標，以增加其韌性。MEMC S.p.A.新建的12吋晶圓廠完全符合歐盟執委會對先進技術「研究與開發」及「率先產業布局」的標準。