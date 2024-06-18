AI伺服器水冷大戰開跑 聯德控股董座：客戶問我有錢嗎？

AI伺服器商機當紅，輝達超級電腦DGX GB200機櫃下半年小量產，幾乎所有伺服器供應鏈全面朝液冷（水對氣、水對水）解決方案靠攏，目前輝達水冷零件仍掌握採購權，外商供貨比偏高，台廠要靠「資金及技術」競爭，為此聯德控股-KY計畫併購，晟銘電及廣運則各組盟軍。供應鏈全體動員，2025年水冷大戰就將白熱化。

「客戶問我有沒有錢？」聯德控股-KY董事長（4912）徐啟峰笑說，跟伺服器客戶談開發案時，客戶問他這句話。這背後意思是，要做AI伺服器散熱方案，需要準備高額資金周轉，包括因應生產備料及應收款90天預備金，以及海外擴廠動作。

這意味做AI伺服器水冷生意，「不僅有技術，也拚資金！」一位散熱模組大廠老闆透露，2025年將是技術與資金大戰，水冷零件除需驗證品質效能，伺服器代工廠還得組裝後再驗證，確保交貨到客戶手裡不會漏水，也因此，業界聯盟動作不斷，除廣運、其陽、和碩結盟，晟銘電也與高力、泰碩、嘉澤合作。

聯德控股-KY併購擴大經濟規模，水冷同盟大增

聯德控股-KY是伺服器散熱模組及滑軌供應商，目前已經取得伺服器客戶認證，下半年小量輝達GB200伺服器散熱模組，公司有汽車零件供應背景，利用汽車工業技術切入伺服器產業，徐啟峰表示會會鎖定做利潤較好零組件而非組裝機櫃，公司估2025年4月GB200散熱模組就將從現在小量走向大量產。

徐啟峰表示，為配合客戶需要，散熱模組跟同業合作，且可在台灣、馬來西亞、墨西哥生產，馬來西亞2025年2月投產，墨西哥今年5月產能開出，散熱模組第一期目標月產能1000套，散熱模組由鰭片與水冷板等組成，單價上看2000~3000美元，毛利率跟車用產品相當，為提高自身價值，聯德控股-KY預計今年底前併購一家年營收破10億元沖壓業，藉此提高AI伺服器供貨規模經濟。

除聯德控股-KY已經拿到AI伺服器門票，還有更多散熱業者在爭取認證及供貨資格的路上。晟銘台灣少數可以做大型機櫃的金屬加工廠，今年跟高力的CDU及分歧管、泰碩的水冷板、嘉澤的快接頭合作，透過互相推薦並由晟銘組裝出貨的方式，爭取伺服器代工廠認證。

緯穎：客戶要求5年保固，英特爾及AMD支持浸沒式方案

業者透露，輝達認證的GB200機櫃供應商有三家，電源供應器目前有2家，水冷板有2家，要取得認證得超過半年以上，在AMD及英特爾也有認證夥伴機制，英特爾認證的快接頭供應商有7家，除輝達不提供浸沒式水冷保固外，AMD跟英特爾則大力支持浸沒式水冷。

供應鏈透露，目前輝達認證的分歧管及快接頭等供應鏈過半為歐美廠商，雖台灣供應鏈雖積極爭取認證，但涉及漏水風險，伺服器業者敢不敢用還是大哉問，台灣伺服器雖會自己做供應鏈認證，但AI伺服器主導者為晶片業者，故取得輝達等晶片商認證出貨動能才最有保障。

液冷方案的品質將是伺服器廠商未來獲利關鍵，因為直接影響保固成本。技嘉今年積極於液冷解決方案，公司表示，AI伺服器會保固1~3年，保固期間內會保證客戶伺服器不漏水，技嘉官方公布的HGX B200水冷散熱夥伴為Cool IT及Motivair。

緯穎則表示，過去伺服器保固多為3年，但現在重要大型雲端客戶都希望5年保固，所以伺服器零件品質非常重要。

緯穎因應AI晶片耗能1000W～1200W，未來還會走高，推出單相式液冷方案（1PDLC），機箱可以解8KW熱，特別是，緯穎也跟一家以色列新創合作，開發雙相式液冷方案（2PDLC），液體在冷水板中因遇熱變氣體，氣體流到熱交換器降溫後又變回液體流入晶片，能應付AI晶片達2500W、整體機櫃10KW耗能，是同業中少見的獨門技術。

浸沒式液冷方案中最關鍵莫過於液體，3M預告2025年底停產氟化物冷卻液後，英國殼牌及馬來西亞國家石油化工集團PCG）全資子公司－柏斯托（Perstorp）紛紛投入液體開發，期望找到替代環保配方，柏斯托今年就與英特爾SuperFluid技術合作，將Gaudi 3 AI加速器放在其開發的低黏度高閃點冷卻液中展示。

柏斯托強調其所開發冷卻液無氟(PFAS-Free)、易於生物降解、且最高可採用100％可再生材料製成的低碳足跡產品。相較於傳統單相浸沒式冷卻可以解單顆晶片1000W熱能，柏斯托導入英特爾SuperFluid技術使用空氣作為潤滑系統，再配合自家合成液體及散熱技術，可將單晶片的散熱能力進一步提升至1500W，是傳統單相式浸沒方案的1.5倍效能。

目前伺服器大廠自行研發的AI散熱機櫃散熱能力各有不同，技嘉今年Computex展示HGXB200機櫃，號稱可支援100KW散熱，和碩跟廣運、其陽合作浸沒式的散熱方案，可以解60KW及80KW熱能，晟銘的水冷機櫃方案可解30KW熱能，若AI伺服器能耗更高，公司表示可加一座邊櫃提高散熱能力。