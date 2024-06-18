英飛凌將在台設點擴大研發 投資27億

經濟部昨（17）日宣布，全球車用半導體龍頭德國英飛凌（Infineon）將在台擴大研發投資，成立「先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，總經費12億元，估可促成英飛凌在台投資27億元，帶動台灣電動車上下游產值達600億元。

經濟部表示，這是歐洲晶片大廠首度在台設立此類研發中心，象徵台灣在全球半導體和車用晶片領域影響力進一步提升。經濟部長郭智輝透露，經濟部曾多次拜訪英飛凌，邀請合作開發先進技術，最後得到英飛凌德國總部支持，選擇台灣作為最新研發計畫據點。英飛凌成立研發中心，將導入全球領先的車用無線控制技術，強化國內廠商與國際車用電子專家的技術合作，並加速國內業者進入國際車用市場，期待能讓台灣成為車用晶片的世界核心。

英飛凌表示，著眼於汽車產業發展趨勢及台灣資通訊產業實力堅強，將在台既有的「無線通訊研發實驗室」升級，成立「先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，攜手在地的產學研合作夥伴，共同開發汽車級通訊晶片及創新的應用解決方案。英飛凌計畫內容包括新一代車用藍牙晶片產品的完整在台研發，透過引進國際車用電子研發專家參與，與本地研發人員及業界客戶進行交流。