蘋果最薄手機明年亮相 再催一波換機潮

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
外電報導，蘋果繼先前推出了「史上最薄iPad Pro」之後，正在祕密打造史上最輕薄的iPhone新產品，並且將其命名為iPhone 17 Slim。（美聯社）
外電報導，蘋果繼先前推出了「史上最薄iPad Pro」之後，正在祕密打造史上最輕薄的iPhone新產品，並且將其命名為iPhone 17 Slim。（美聯社）

外電報導，蘋果繼先前推出了「史上最薄iPad Pro」之後，正在祕密打造史上最輕薄的iPhone新產品，並且將其命名為iPhone 17 Slim，規劃以Slim版既有的Plus機型，預計明年下半年發表。

法人看好，若蘋果推出史上最輕薄iPhone，將繼日前端出AI功能之後，再催出一波換機潮的絕招，持續助攻鴻海（2317）、和碩（4938）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等供應鏈出貨。

彭博報導，蘋果不但正在開發比現有的iPhone更輕薄的新品，且還在設計更薄的新版本MacBook Pro和iPad Pro。

而在此之前，蘋果日前已發布史上最輕薄的iPad Pro，顯示出蘋果仍在追求極致的輕薄機身設計。

然而，由於iPhone機身厚薄度在過去幾年並未有太大的革新，主要原因在於鏡頭模組若要瘦身，勢必會影響拍攝功能，因此若明年新機要做到更輕薄，且持續提升攝像功能，鏡頭模組設計肯定也會跟著改變，將考驗大立光、玉晶光等業者的技術實力。

業界人士指出，即使目前智慧手機螢幕有愈來愈大的趨勢，但用戶對手機本身的輕薄度仍相當在意，同時對攝像功能的要求也愈來愈高，蘋果為了滿足上述要求，只能不斷追求兼具輕薄與功能的新品，對鏡頭模組廠而言確實是挑戰，但同時也機會。

iPhone 蘋果 鏡頭模組

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