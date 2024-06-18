聯詠打入AI iPhone供應鏈 打破過往國際大廠獨大狀況

台灣IC設計廠在iPhone供應鏈終於揚眉吐氣，本土IC設計二哥聯詠（3034）的OLED驅動IC傳出將供應蘋果iPhone 16系列新機，順勢搭上AI iPhone引爆的龐大換機潮商機，推升聯詠下半年OLED驅動IC出貨較上半年大增五成。聯詠是第一家供應iPhone關鍵晶片的台灣IC設計廠，打破過往國際大廠獨大的狀況。

蘋果iPhone 16系列新機將於今年9月問世，前段半導體製造已經開始於晶圓代工廠投片量產。業界傳出，iPhone 16將搭載最新A18處理器，以台積電N3P製程生產，預計第3季放量出貨。

聯詠打進iPhone供應鏈 圖／經濟日報提供

螢幕規格方面，仍沿用OLED面板，惟畫素可望升級，代表OLED驅動IC規格同步提升，聯詠並將供應新iPhone OLED驅動IC，不僅是聯詠首度打入iPhone供應鏈，更是台灣IC設計廠第一次獲得iPhone關鍵晶片訂單。

聯詠向來不評論接單與客戶動態。據悉，聯詠先前驅動IC已獲得蘋果導入iPad，雙方合作多年，但聯詠苦苦等不到iPhone訂單，在練功多年後，聯詠這次是透過韓國樂金顯示器（LGD）打入iPhone 16供應鏈，將結合LGD的OLED面板一起出貨。

供應鏈透露，聯詠將在今年7月陸續把OLED驅動IC交給LGD，並於第3季開始組裝面板模組後，交給OEM廠製作新機，搶搭AI iPhone上市熱潮，預期出貨動能將可望一路放大到年底，成為推動聯詠下半年營運快速衝高的動能之一，預期下半年聯詠OLED驅動IC出貨量會比上半年多五成，使得上、下半年占比達4：6。