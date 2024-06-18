英特爾陷官司 釋單台積電添變數

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導

科技網站Tom's Hardware報導，一家律師事務所正號召英特爾投資人加入集體訴訟，控告該公司發表財報時，未能適度披露去年製造部門的龐大虧損。外界密切觀察，相關變數是否會影響英特爾在晶圓代工市場的競爭局面，以及對台積電（2330）委外釋單變化。

目前全球晶圓代工市場，台積電市占率超過六成居冠，遙遙領先群雄，三星市占率約超過一成居次，第三到五名的中芯、聯電與格芯，市占率都約超過5％。研調機構集邦科技（TrendForce）指出，今年首季英特爾尚未進入全球晶圓代工市場前十大排名中。

根據外電報導，英特爾今年4月2日發布各部門財報的規畫後，才不得不重新計算晶圓代工服務（IFS）事業群這幾年來單獨列出的業績，結果顯示，這個新成立的部門2023年虧損約70億美元。英特爾當天股價應聲大跌。另外，讓投資人更為不滿的是，英特爾還將大約30%的生產外包給台積電在內的其他晶圓代工業者。

台積電 晶圓代工 英特爾

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