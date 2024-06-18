台積嘉義CoWoS新廠挖到遺址 影響先進封裝擴產

台積電（2330）進駐南科嘉義園區設CoWoS先進封裝新廠，一廠（P1廠）已在5月動工，惟近期發現新廠用地下方疑似有歷史文物遺址，經文資法規定一廠暫時停工，牽動台積電先進封裝擴產腳步。

南科管理局昨（17）日證實，接獲台積電於南科嘉義園區先蓋第二座先進封裝廠的計畫，力求建廠能量維持不墜，完工期程影響不會太大。台積電昨日則未對相關事件說明細節，僅表示配合主管機關規定，進行後續相關程序。

先進封裝產能供不應求，台積電持續擴增相關產能。 嘉義縣政府先前公布台積電先進封裝廠將進駐嘉義科學園區，占地約20公頃，其中先進封裝廠規畫面積約12公頃，預計2026年底完工，創造3,000個就業機會。

遺址出現為台積電嘉義先進封裝一廠建設計畫帶來變數，外界關注台積電是否先啟動二廠建設，以維持原先產能建置進度。

台積電擴充CoWoS先進封裝產能，自家產能的目標是今年翻倍以上成長，明年也會持續努力，收斂供給與需求之間的差距。