被動元件年產值 可望重返正成長

經濟日報／ 記者江睿智李孟珊／台北報導

經濟部統計處昨（17）日指出，受惠於AI、高效能運算等需求擴增，以及汽車電子化程度提高，2024年第1季被動元件產值為139億元，年增2.3%，預期今年全年產值可望結束二年負成長，重返成長軌道。

法人看好相關業者，包括國巨、華新科等後市可期，伴隨產能利用率、訂單出貨比都拉升助攻下，將挹注業績表現。

國巨董事長陳泰銘先前在股東會指出，主流AI業者客戶拉貨強勁，而且動能一路延續，公司因此上修營運展望。他更強調，「國巨現在狀況比預期更好」。

華新科也說，在AI PC進入成熟期、切入AI伺服器高階電源應用、電動車持續增加，都會帶動被動元件需求，明年看來會比今年更樂觀，營運可望回到全盛時期水準。

被動元件包括電容器、電阻器、電感器、變壓器等，為電子產品不可或缺的關鍵零件，主要應用於手機、電腦等消費性電子產品及伺服器、車用電子等。我國被動元件工廠家數366家，集中在新北市及桃園市，兩者合占超過五成。

統計處指出，我國被動元件業產值自2021年的高峰下滑，2022年及2023年分別年減19.4%、6.8%，連續二年負成長。

其中2023年第3季起，由於AI、高效能運算等需求擴增，以及汽車電子化程度提高，彌補消費性電子產品出貨動能偏弱缺口，加上比較基數較低，去年第3季產值反轉呈正成長，年增2.5%，終止連續六季負成長。隨終端需求逐漸由谷底回升，加上客戶回補庫存，2024年第1季續維持去年下半年成長態勢，預期2024年產值可望結束二年負成長，重返成長軌道。

AI 被動元件

延伸閱讀

數位身分證文件被「馬賽克」如天書 國民黨團：內政部想隱瞞什麼？

長線低基期的被動元件黑馬～華新科

併購效益 挹注國巨營運動能

長線低基期的被動元件黑馬~華新科

相關新聞

鴻海攻AI傳捷報再奪輝達大單 獨家供貨GB200交換器

鴻海搶攻AI商機再傳捷報，繼取得大份額輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器代工訂單之後，獨家拿下GB200關鍵元件...

聯詠打入AI iPhone供應鏈 打破過往國際大廠獨大狀況

台灣IC設計廠在iPhone供應鏈終於揚眉吐氣，本土IC設計二哥聯詠的OLED驅動IC傳出將供應蘋果iPhone 16系...

被動元件年產值 可望重返正成長

經濟部統計處昨（17）日指出，受惠於AI、高效能運算等需求擴增，以及汽車電子化程度提高，2024年第1季被動元件產值為1...

台積嘉義CoWoS新廠挖到遺址 影響先進封裝擴產

台積電進駐南科嘉義園區設CoWoS先進封裝新廠，一廠（P1廠）已在5月動工，惟近期發現新廠用地下方疑似有歷史文物遺址，經...

英特爾陷官司 釋單台積電添變數

科技網站Tom's Hardware報導，一家律師事務所正號召英特爾投資人加入集體訴訟，控告該公司發表財報時，未能適度披...

蘋果最薄手機明年亮相 再催一波換機潮

外電報導，蘋果繼先前推出了「史上最薄iPad Pro」之後，正在祕密打造史上最輕薄的iPhone新產品，並且將其命名為i...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。