被動元件年產值 可望重返正成長

經濟部統計處昨（17）日指出，受惠於AI、高效能運算等需求擴增，以及汽車電子化程度提高，2024年第1季被動元件產值為139億元，年增2.3%，預期今年全年產值可望結束二年負成長，重返成長軌道。

法人看好相關業者，包括國巨、華新科等後市可期，伴隨產能利用率、訂單出貨比都拉升助攻下，將挹注業績表現。

國巨董事長陳泰銘先前在股東會指出，主流AI業者客戶拉貨強勁，而且動能一路延續，公司因此上修營運展望。他更強調，「國巨現在狀況比預期更好」。

華新科也說，在AI PC進入成熟期、切入AI伺服器高階電源應用、電動車持續增加，都會帶動被動元件需求，明年看來會比今年更樂觀，營運可望回到全盛時期水準。

被動元件包括電容器、電阻器、電感器、變壓器等，為電子產品不可或缺的關鍵零件，主要應用於手機、電腦等消費性電子產品及伺服器、車用電子等。我國被動元件工廠家數366家，集中在新北市及桃園市，兩者合占超過五成。

統計處指出，我國被動元件業產值自2021年的高峰下滑，2022年及2023年分別年減19.4%、6.8%，連續二年負成長。

其中2023年第3季起，由於AI、高效能運算等需求擴增，以及汽車電子化程度提高，彌補消費性電子產品出貨動能偏弱缺口，加上比較基數較低，去年第3季產值反轉呈正成長，年增2.5%，終止連續六季負成長。隨終端需求逐漸由谷底回升，加上客戶回補庫存，2024年第1季續維持去年下半年成長態勢，預期2024年產值可望結束二年負成長，重返成長軌道。